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較勁蘋果 三星推AI平價手機

聯合報／ 編譯易起宇／綜合報導

南韓三星電子昨天推出支援人工智慧（ＡＩ）功能的Galaxy A系列平價新機，最便宜只要二九九點九九美元（約台幣九千八百元），不讓日前發售的蘋果iPhone 16e搶盡風頭。

三星宣布推出A56、A36、A26三款Ａ系列新機，全都搭載三星的ＡＩ系統，三款手機螢幕尺寸皆為六點七吋，最便宜的A26售價二九九點九九美元，最貴的A56則要價四九九點九九美元。

三星表示，Galaxy A36將於三月廿六日在美國開賣，A26則為三月廿八日，最貴的A56則將於「今年稍晚」發售。但在英國，這三款手機都將於三月十九日開賣。台灣上市日期則尚未公布。

台幣 售價 美國

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