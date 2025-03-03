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台積再傳CoWoS砍單 封測鏈直言沒這回事

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
台積電。(路透)
台積電。(路透)

台股228連假休市期間，美國科技股大幅修正，市場又傳出台積電CoWoS先進封裝產能遭大客戶砍單。

台積電（2330）昨（2）日不回應相關傳聞。不具名的封測供應鏈指出，近期CoWoS相關訂單仍供不應求，沒有被砍單，可能是製程及世代交替移轉，甚至可能是開始有客戶布局下世代扇出型面板級封裝（FOPLP），導致誤解。

回顧2025年伊始，「台積電CoWoS被砍單」的消息在市場蔓延，元月中旬台積電法說會上，董座魏哲家以「外面謠言多，公司正持續擴產，以滿足客戶需求」間接否認砍單傳言。輝達執行長黃仁勳上周也於輝達報會議上明確指出，Blackwell系列晶片供應鏈問題已完全解決，「需求非常強勁」。

不過，近期市場再次傳出CoWoS遭砍單的傳聞。相關傳聞包括台積電CoWoS今年平均月產能下滑到6.25萬片，低於原先市場預期的7萬片之上，且輝達下單月產能從原預期4.2萬片左右，降至3.9萬片，且博通、邁威爾也加入砍CoWoS訂單行列。

據悉，台積電CoWoS遭砍單的消息早在2月就在市場上流傳，查訪晶圓代工、封測供應鏈等相關業者後，原因僅是台積電催促客戶製程升級，加上客戶產品世代轉換，實際上台積電CoWoS產能仍供不應求。


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