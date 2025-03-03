AI商機崛起…探針卡台鏈 也有好處

AI商機崛起，後段晶圓測試（CP）、最終測試（FT）等封測廠跟著旺之餘，關鍵零件探針卡訂單更從外商外溢至台灣供應鏈，不僅輝達探針卡供應商穎崴（6515）、旺矽（6223）受惠，精測（6510）、雍智（6683）等台廠也感受到聯發科（2454）AI強大訂單量能。

法人看好，隨著市場需求強勁態勢延續，測試介面廠今、明年業績成長動能可期。

即便近期AI業界有DeepSeek橫空出世，以及美國對大陸再加徵關稅等利空干擾，仍不影響輝達AI訂單供不應求態勢。

法人表示，輝達目前Blackewell架構的高速運算（HPC）晶片、消費性GPU訂單已滿到年底，加上與聯發科合作的NVIDIA Project DIGITS小型超級電腦開發案更傳出追單的好消息，半導體供應鏈今年全面迎接AI大單。

輝達引領AI浪潮崛起，加上超微吃下部分市場，不僅台積電的先進製程、先進封裝產能今年全被包下，更讓測試介面市場從以往外商獨家把持高階商機，開始外溢到台灣供應鏈。

法人指出，這波AI商機最大獲利者還有穎崴、旺矽，兩大廠的測試座及探針卡等相關測試介面產品訂單已滿到年底，由於需求強勁，營運動能沉寂已久的精測也受惠，以探針卡打入AI供應鏈。