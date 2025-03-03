聯發科超級晶片 追單來了…日月光、京元電等受惠
AI邊緣運算市場今年有望崛起，大陸、日本、歐洲及美國等大廠進攻AI語言模型市場，中低成本的高速運算（HPC）晶片成為推論市場首選。業界傳出，大陸AI新創DeepSeek成功開拓低成本AI商機，聯發科、輝達（NVIDIA）合作的AI超級晶片獲客戶追單，動能有機會旺到年底，推升聯發科今年業績將再衝新高。
亞馬遜AWS、微軟、Google及Meta等四大雲端服務商（CSP）衝刺AI基礎建設，帶動各式AI邊緣端商機蓬勃發展。業界傳出，輝達與聯發科攜手打造，鎖定建置成本相對較低的AI超級電腦「NVIDIA Project DIGITS」獲得終端客戶追單，並向晶圓代工廠及封測廠協調更多產能，以因應客戶龐大的AI訂單需求。
據悉，聯發科（2454）、輝達合作的NVIDIA Project DIGITS正在台積電（2330）進入晶片量產階段，並由日月光投控（3711）、京元電（2449）等負責後段封測，最快下半年放量出貨。
聯發科、輝達共同拿下的客戶群涵蓋大陸、日本、歐洲及美國等地相關AI客戶。隨著AI市場需求增加，後續客戶數量有望持續看升。
法人指出，業界專攻AI邊緣運算市場的廠商，仍以相對較便宜的Hopper架構，甚至是Ampere架構，搭配雲端大廠的AI訓練模型，打造自有的邊緣AI架構。隨著輝達將在今年中停產Hopper架構HPC晶片後，空缺出來的中低階HPC市場可望由NVIDIA Project DIGITS接棒，不僅讓輝達持續大啖AI運算市場，也讓聯發科分食這塊AI大餅。
現階段四大CSP搶攻的AI基礎建設主要應用在AI訓練，主因AI訓練需要大量HPC運算能力，而在訓練端逐步開始到位之際，後段的推論需求衍生出新AI商機，如近期爆紅的DeepSeek正是以低成本的硬體推動AI模型推論，也象徵AI邊緣運算市場開始崛起。
法人看好，聯發科聯手輝達跨入AI供應鏈且獲得客戶熱烈迴響，今年營運有望創新高，全年業績年增率上看雙位數百分比，獲利更穩站七個股本以上，挑戰歷史新高，明年有望擴大與輝達合作，深度搶食AI邊緣商機。
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