鴻海天時地利人和…贏的關鍵
美國「星際之門計畫」主要投資者，包括軟銀、OpenAI與甲骨文等，都是與鴻海（2317）的好夥伴與客戶，該計畫技術合作方微軟與輝達（NVIDIA）等，也是鴻海主力客戶，加上鴻海集團在AI伺服器製造獨霸全球，又有美國製造產能優勢，天時、地利、人和要件齊備，成為鴻海集團拿下「星際之門計畫」大單關鍵。
鴻海與軟銀的好關係，從鴻海集團創辦人郭台銘與軟體銀行創辦人孫正義一直延續到現在，雙方合作除了投資，也包括代工製造，例如之前軟銀的機器人就是由鴻海製造。
隨著科技產業進入AI浪潮，鴻海近期也攜手軟銀，宣布採用ZutaCore的雙相直接冷卻（DLC）散熱技術應用於搭載輝達H200晶片的AI伺服器，成為全球首例採用此技術的AI伺服器方案。
自2024年5月起，軟銀與ZutaCore合作開發低功耗AI數據中心解決方案，並推動AI基礎設施與本土大型語言模型（LLM）建置，強化智慧工廠應用，提升運算效能與可持續發展。
鴻海旗下夏普在去年底宣布，將大阪堺工廠部分土地和建物等資產，以約1,000億日圓賣給軟銀。夏普規劃出售的資產包括約45萬平方公尺的土地，以及約84萬平方公尺的建築。據了解，約占堺工廠六成規模；軟銀取得相關資產後，將用以建設大型AI資料中心。
微軟也是鴻海資料中心大客戶，微軟是OpenAI最大股東。例如鴻海在美國威斯康辛州，就協助微軟在當地興建資料中心，而且微軟是輝達GB200 NVL72的最大客戶，鴻海則是其獨家供應商。
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