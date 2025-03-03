美拚主權AI 鴻海獨吃大單…「星際之門計畫」統包硬體製造
白宮加快打造美國主權AI、總投資上看5,000億美元（約新台幣16.5兆元）的「星際之門計畫」（ Stargate Project）腳步，近期將揭露供應商細節。消息人士透露，鴻海（2317）將獨拿星際之門計畫AI伺服器代工訂單，最快本月公布，為鴻海今年業績成長吃下大補丸。
鴻海向來不評論接單動態。法人指出，鴻海近期美國製造布局頻頻，就是為了承接星際之門計畫龐大訂單，尤其美國總統川普將對大陸再加徵10%關稅，積極落實「美國製造」，鴻海在美製造能量大增，當下不僅手握四大美系雲端服務供應商（CSP）大單，也入列蘋果美國製造夥伴。
伴隨星際之門計畫所需的AI伺服器代工大單到手，為鴻海今年業績成長吃下大補丸。
星際之門計畫是川普在元月下旬釋出的美國超大型AI基礎建設計畫，結合軟銀、OpenAI、甲骨文、MGX等科技大咖合資設立公司。其中，軟銀和OpenAI分別承諾投資190億美元，並將各自持有合資公司40%的股權，而甲骨文和MGX將分別出資70億美元。
星際之門計畫規劃2029年在美國的AI基礎設施領域投資高達5,000億美元，初期投資額為1,000億美元，目前正在德州興建十個資料中心，並計劃擴大至更多州。消息人士透露，星際之門計畫已進入製造商挑選階段，鴻海幾乎篤定獨拿AI伺服器代工訂單。
消息人士分析，星際之門計畫需要龐大的AI伺服器支援，而且必須落實川普「美國製造」政策。放眼全球主要AI伺服器代工廠，目前僅鴻海在美國德州設有AI伺服器生產據點，且鴻海是全球AI伺服器製造霸主，「美國製造」與「業界第一」的優勢，是鴻海奪下星際之門計畫AI伺服器大單的兩大關鍵。
鴻海董事長劉揚偉先前即表態要擴大美國布局，強調為了呼應川普美國製造政策，鴻海會跟夥伴在美國幾個地方都會安排，目前陸續進行中。
鴻海積極擴大德州生產量能，去年8月下旬公告，子公司Cloud NetworkTechnology USA Inc.投資2.53億美元（約新台幣80.7億元），取得FOXCONN ASSEMBLY LLC.股權；之後也在去年11月下旬公告，子公司投資3,303.3萬美元（約新台幣10.7億元），取得美國德州哈立斯郡（Harris County）土地及廠房。
外界認為，鴻海持續擴張德州AI伺服器生產規模，就是為了「美國製造」，服務北美客戶。
另外，鴻海也將在休士頓生產伺服器，供應蘋果Apple Intelligence雲端使用，相關廠房預計2026年啟用。
伴隨威州等地據點，鴻海集團是目前台灣電子業「美國製造」布局最深且最廣的代表。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 最便宜蘋果AI手機來了！iPhone 16e定價破2萬、10大功能一次看 鏡頭升級4800萬畫素
📢 原價屋被爆RTX 5080顯卡「收錢再加價賣」引網怒！店家後續動作曝光
📢 蘋果Vision Pro開箱！沉浸式體驗畫面躍框而出 菜鳥DJ刷碟、眼動操作驚豔
📢 蘋果iPad mini 7開箱！實測配PS5手把變遊戲主機、寫筆記 8.3吋螢幕超剛好
📢 任天堂Switch 2台灣快開賣？網揪「這處有檔期」時間曝光：我先空出來了
📢 2月4G、5G便宜資費懶人包／4G不限速吃到飽免500！5G上網優惠只要399
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言