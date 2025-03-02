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維修船克服海象不佳 中華電信：台馬第3海纜完成搶修
日前因海纜芯線發生障礙，造成傳輸中斷的台馬第3海纜完成搶修，中華電信宣布，今（2）日清晨順利完成搶修作業，台馬間通信立即恢復由海纜傳送，提供馬祖更穩定的通信服務品質。
中華電信表示，台馬第3海纜日前中斷後，台馬間通信立即疏轉至其他海纜及由微波傳送，台馬間通信不受影響，並隨即聯繫國際海纜維運組織安排海纜船來台維修。
中華電信指出，國際海纜維修船於2月抵台進行台馬第3海纜維修作業，因台灣海峽冬季東北季風強烈，常因海象不佳導致維修船須回港口避風浪，經維修團隊克服各項困難，於今日清晨順利完成台馬第3海纜搶修作業，台馬間通信立即恢復由海纜傳送，提供馬祖更穩定的通信服務品質，台馬間微波當備援頻寬使用。
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