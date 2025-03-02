快訊

獨／中市地政局長疑特別費被辦...吳存金屢遭身邊人檢舉 曾感嘆1事

聽新聞
0:00 / 0:00

大宇資獲日商《超人力霸王》IP授權 今年營收拚增五成

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
大宇資董事長凃俊光指出，公司歷經去年度組織與戰略方向調整後，今年營運蓄勢待發，有望更勝去年。陳昱翔/攝影
大宇資董事長凃俊光指出，公司歷經去年度組織與戰略方向調整後，今年營運蓄勢待發，有望更勝去年。陳昱翔/攝影

遊戲研發商大宇資（6111）傳捷報，近期已成功取得日商圓谷株式會社旗下重量級IP《超人力霸王》，預計將與圓谷共同開發為手機遊戲，明年下半年正式上市，而大宇資今年也將推出多款新品，內部預估今年營收年增五成。

據悉，《超人力霸王》在中國大陸譯名《奧特曼》，早期在台灣俗稱《鹹蛋超人》，近年來圓谷將此IP中文名稱正名為《超人力霸王》，該IP橫跨電視影集、各類遊戲等，在全球頗具知名度。

根據大宇資與圓谷的協議，由大宇資取得《超人力霸王》IP與全球遊戲發行權，雙方將共同開發《超人力霸王》手機遊戲，預計在明年下半年上市，推估此一S級遊戲有望成為大宇資2026年營收主力來源。

展望未來，大宇資董事長凃俊光指出，公司歷經去年度組織與戰略方向調整後，今年蓄勢待發，預計將推出至少四款遊戲上市，並從第2季起陸續發表，預期年營收將年增五成，來到75億元，展望樂觀。

凃俊光表示，不僅是營收增長，由於遊戲本業有望大幅成長，因此集團毛利率也會比去年好，有信心今年全年營收、獲利均將繳出亮眼的成績單，而明年在重量級日系IP引領下，同樣維持樂觀態度。

大宇資 手機遊戲 營收

延伸閱讀

蘇州「奧特曼」主題咖啡店未獲授權挨告 判賠40萬人民幣

奧特曼自爆「怕OpenAI輸、壓力大」 DeepSeek竟建議這麼做

拒馬斯克收購 奧特曼：OpenAI盼合作中國 這很重要

OpenAI執行長提出3項觀察！AI使用成本 未來每年以10倍速下墜

相關新聞

大宇資獲日商《超人力霸王》IP授權 今年營收拚增五成

遊戲研發商大宇資（6111）傳捷報，近期已成功取得日商圓谷株式會社旗下重量級IP《超人力霸王》，預計將與圓谷共同開發為手...

聯電公布股利、現金殖利率6.5% 法人評價仍維持區間操作

聯電（2303）公布2024年每股2.85元現金股利，以上周收盤價計算，殖利率為6.5%後，法人機構表示，聯電受惠去中化...

輝達財報雖驚喜有限 但法人最新點名台積等供應鏈受惠

輝達在公布財報後，雖上季財報與本季預測持續成長，但市場普遍認為，整體的驚喜度有限造成228連假期間股價下跌4.8%，不過...

墨西哥擬對陸加徵關稅 台廠伺服器鏈面臨衝擊

川普政府對墨西哥課徵關稅政策可能又變卦，一旦墨西哥對大陸進口商品徵收關稅，美國可能免除對墨國輸美商品課徵25%關稅。業界...

電競NB搭載輝達新顯卡產品月底開賣 華碩、技嘉等迎換機潮

搭載輝達（NVIDIA）新世代RTX 50系列顯卡最新電競筆電最近推出，首波開賣的RTX 50系列均以高階款5090、5...

蘋果居AI PC品牌龍頭 市占率高達45%

今年PC產業除了新世代RTX50系列電競商機，業界持續看好AI PC成長動能，據研調機構Canalys最新報告顯示，若將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。