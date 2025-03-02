遭美商OWLink提告賠償2618萬美元 西柏二審上訴成功

西柏（3541）2日公告先前美商OWLink提告的上訴結果，經美國第九巡迴上訴法院對本案做出決處，撤銷一審法院（地方法院）對本公司的判決（包括原裁定之賠償金額），並發回地方法院重新審理，該裁決預計將在未來幾週內正式生效。

據悉，西柏先前被OWLink提告違反專案管理合約佣金支付條款等爭議，並向美國加州橘郡地方法院提起訴訟，案件後續移審至美國加州聯邦地方法院審理，並在2023年8月被判違約成立，西柏必須賠償OWLink約2,618萬美元，而西柏隨後也決定上訴，如今二審上訴成功。

針對上訴成功，西柏公告指出，本公司將持續與律師團隊密切合作，關注案件進展，並依程序進行後續法律行動及適時發布相關資訊。