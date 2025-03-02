聯電公布股利、現金殖利率6.5% 法人評價仍維持區間操作
聯電（2303）公布2024年每股2.85元現金股利，以上周收盤價計算，殖利率為6.5%後，法人機構表示，聯電受惠去中化的轉單，抵銷通訊和消費性產品衰退的不利因素，不過，因成熟製程競爭激烈，客戶下單謹慎，雖現金殖利率佳，但仍維持區間操作的評價。
分析師指出，聯電董事會決議2024年每股配發新台幣2.85元現金股利，以2024年每股稅後純益3.8元計算，發放率約75%，雖然為2021年以來每股現金股利配發最低，但配發率是近年來最高。以上周收盤價計算，殖利率達6.5%。
聯電1月營收月增4.4%、年增4.1%，其中，第1季受惠去中化的轉單，抵銷通訊和消費性產品衰退的不利因素，22、28nm還是主要的成長動能，預估全季晶圓出貨量維持上季水準，產能利用率和上季相近。
不過受到一次性ASP調整以及折舊費用增加的影響再加上地震的影響，使毛利率下滑，全季產品的美元ASP約季減4~6%，此外，1月嘉義強震影響毛利率1~3個百分點，不過大部分的損失將在後期透過保險獲得補償，預估單季整體毛利率將較上季下滑，第1季每股獲利（EPS）約0.74元。
法人機構表示，聯電預估今年產業會有些復甦，產業庫存經過幾個季度調整後已回到正常，但車用需要更多時間，預計回到正常要到今年第2季。雖然成熟製程競爭激烈，但預估全年晶圓出貨會增加。即使市場供過於求，聯電價格策略會保持彈性，和客戶共同提升市佔率，將著重在高階智慧型手機顯示器、智慧型手機射頻前端模組及產品組合優化。目前初步預估聯電今年EPS近3.8元，由於成熟製程競爭激烈，恢復速度溫和，因此，評價維持區間操作。
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