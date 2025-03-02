墨西哥擬對陸加徵關稅 台廠伺服器鏈面臨衝擊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

川普政府對墨西哥課徵關稅政策可能又變卦，一旦墨西哥對大陸進口商品徵收關稅，美國可能免除對墨國輸美商品課徵25%關稅。業界評估，美國此舉仍會影響伺服器供應鏈，主要是伺服器組裝在墨西哥雖不會面臨新關稅，但仍有不少零組件須從大陸出口至墨西哥。

川普對墨西哥和加拿大進口產品徵收關稅將於3月4日生效。但美國先前向墨西哥提議，墨國應對中國進口商品徵收關稅，換取免除被美國課徵的25%關稅，如今美方暗示，墨西哥似乎同意對中國加徵關稅。

業界評估，一旦墨西哥真的對中國進口商品啟動新關稅，對北美製造主要集中在墨西哥的台灣代工廠是正面訊息，但從整體供應鏈角度看仍會有影響，主要是現行還有不少零組件在中國生產，再運往墨西哥組裝，仍會受到波及。

鑑於川普政策不確定性，目前台灣伺服器組裝廠大多採取「美墨並行策略」。北美製造基地在墨西哥的緯穎（6669），日前宣布增資美國子公司WYMUS 3億美元（約新台幣96.97億元），用於美國德州新購置廠房及其建設所需。緯創（3231）董事長林憲銘曾分析，美國政策變化很大，目前看來，關稅戰略是用來達到其他重要目標，關稅應該會一直懸在那裡；一旦要課徵關稅，緯創可在非常短時間內準備好應對方式。

墨西哥 美國 關稅

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