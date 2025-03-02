電競NB搭載輝達新顯卡產品月底開賣 華碩、技嘉等迎換機潮

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
搭載輝達（NVIDIA）新世代RTX 50系列顯卡最新電競筆電最近推出，首波開賣的RTX 50系列均以高階款5090、5080為主。（路透）
搭載輝達（NVIDIA）新世代RTX 50系列顯卡最新電競筆電最近推出，首波開賣的RTX 50系列均以高階款5090、5080為主。（路透）

搭載輝達（NVIDIA）新世代RTX 50系列顯卡最新電競筆電最近推出，首波開賣的RTX 50系列均以高階款5090、5080為主，法人看好，新款電競筆電3月底開賣，加上今年多款3A級遊戲大作陸續推出，有望掀起新一波電競換機潮，帶動相關供應鏈華碩、宏碁、微星、技嘉等營運。

華碩、宏碁、技嘉與微星啟動搭載GeForce RTX 50電競PC預購，新機將於3月底開賣，第一波主要鎖定重度遊戲玩家族群。

品牌廠第一波開賣電競筆電主要以高階機種為主，多數搭載RTX 5080、5090顯示卡及英特爾（Intel）Ultra 9處理器，僅少數為中高階定位的5070，電競筆電單價從7萬至20萬皆有。

電競供應鏈
電競供應鏈

除即將上市的電競筆電，板卡廠今年已先迎來第一波RTX 50系列顯卡商機，目前5080、5090熱銷，供不應求。超微（AMD）近期也推出基於RDNA 4架構的Radeon RX 9070 XT與RX 9070顯示卡，主打高CP值。

此外，電競產業2025年除迎來硬體規格大升級，多款3A級大作亦將推出，2月已有《魔物獵人 荒野》、《天國降臨：救贖2》、《文明帝國7》等老牌重量級遊戲上市，業界推估，2025年將有超過20款以上3A大作陸續推出，伴隨新遊戲開賣，也將刺激玩家升級電競PC意願。

法人看好，品牌廠華碩、宏碁、微星、技嘉，散熱廠雙鴻、動力-KY，板卡供應鏈承啟、麗臺、華擎、撼訊等有望受惠今年電競升級潮，帶動相關業務營收較去年成長。

研調機構IDC先前報告預測，2024年電競PC將小幅成長1%，筆電將是主要驅動力。電競顯示器將繼續保持成長態勢，2024年將達到2,220萬台，成長13.6%。

IDC預測2024年後電競市場將進一步成長，同時2028年PC銷售量將達到5,200萬台，顯示器同期將達2,960萬台。

華碩 電競筆電

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