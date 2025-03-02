英特爾俄亥俄州兩晶片廠 大幅延期…至少延到2030年
美國半導體巨人英特爾公司28日宣布，將把俄亥俄州兩座新晶片廠的完工時程延後，延到2030年後啟用，對這項280億美元的投資計畫改採審慎態度。
第一座廠原訂今年開始啟用，是英特爾數十年來首座晶圓廠。
但根據該公司聲明，第一座廠要到2030年才會完工，然後在同年或次年開始投產。第二座廠預定完工日期延到2031年，可能在2032年上線。
英特爾副總裁兼全球業務負責人錢德拉塞卡蘭發布聲明說：「我們持續投資美國各地的廠址，所以晶圓廠開始生產的時程，與本公司業務及市場整體需求相稱，非常重要。我們做法一向如此，這讓我們能以負責方式管控資本，並依照客戶需要調適。」
他還說：「我們將放慢建廠步調，同時保有應客戶需求加速施工和啟用的彈性。」
英特爾遭遇營收萎縮和虧損日增，不得不縮減擴充產能的計畫。
俄亥俄廠被視為象徵英特爾的復興，以及美國晶片在地生產。英特爾曾對該廠寄予厚望，盼能打造成全球最大半導體設施。
美國前總統拜登任內通過「美國晶片與科學法」，對國內半導體投資提供聯邦補助，英特爾是一大受惠者，估計可獲直接融資79億美元。
但近來英特爾計畫面臨變數。執行長基辛格去年底遭逐出，至今未任命新執行長，且關於英特爾可能分拆出售的市場議論紛紛。
另據馬來西亞國家新聞社（Bernama）報導，大馬總理安華在布城（Putrajaya）告訴記者，安謀本周將與馬來西亞簽署在當地設據點的協議。
安華透露，他上周五與安謀執行長進行了討論，軟銀執行長孫正義也參與此次會議。
這個東南亞國家去年承諾投入至少250億馬元（56億美元）來支持國內的半導體產業，尋求在美中緊張局勢重塑全球供應鏈之際、提升國際上的地位。馬來西亞是全球第六大晶片出口國，目標是2030年前把半導體產業的出口額翻倍至1.2兆馬元。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 最便宜蘋果AI手機來了！iPhone 16e定價破2萬、10大功能一次看 鏡頭升級4800萬畫素
📢 原價屋被爆RTX 5080顯卡「收錢再加價賣」引網怒！店家後續動作曝光
📢 蘋果Vision Pro開箱！沉浸式體驗畫面躍框而出 菜鳥DJ刷碟、眼動操作驚豔
📢 蘋果iPad mini 7開箱！實測配PS5手把變遊戲主機、寫筆記 8.3吋螢幕超剛好
📢 任天堂Switch 2台灣快開賣？網揪「這處有檔期」時間曝光：我先空出來了
📢 2月4G、5G便宜資費懶人包／4G不限速吃到飽免500！5G上網優惠只要399
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言