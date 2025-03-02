英特爾俄亥俄州兩晶片廠 大幅延期…至少延到2030年

美國半導體巨人英特爾公司28日宣布，將把俄亥俄州兩座新晶片廠的完工時程延後，延到2030年後啟用，對這項280億美元的投資計畫改採審慎態度。

第一座廠原訂今年開始啟用，是英特爾數十年來首座晶圓廠。

但根據該公司聲明，第一座廠要到2030年才會完工，然後在同年或次年開始投產。第二座廠預定完工日期延到2031年，可能在2032年上線。

英特爾副總裁兼全球業務負責人錢德拉塞卡蘭發布聲明說：「我們持續投資美國各地的廠址，所以晶圓廠開始生產的時程，與本公司業務及市場整體需求相稱，非常重要。我們做法一向如此，這讓我們能以負責方式管控資本，並依照客戶需要調適。」

他還說：「我們將放慢建廠步調，同時保有應客戶需求加速施工和啟用的彈性。」

英特爾遭遇營收萎縮和虧損日增，不得不縮減擴充產能的計畫。

俄亥俄廠被視為象徵英特爾的復興，以及美國晶片在地生產。英特爾曾對該廠寄予厚望，盼能打造成全球最大半導體設施。

美國前總統拜登任內通過「美國晶片與科學法」，對國內半導體投資提供聯邦補助，英特爾是一大受惠者，估計可獲直接融資79億美元。

但近來英特爾計畫面臨變數。執行長基辛格去年底遭逐出，至今未任命新執行長，且關於英特爾可能分拆出售的市場議論紛紛。

另據馬來西亞國家新聞社（Bernama）報導，大馬總理安華在布城（Putrajaya）告訴記者，安謀本周將與馬來西亞簽署在當地設據點的協議。

安華透露，他上周五與安謀執行長進行了討論，軟銀執行長孫正義也參與此次會議。

這個東南亞國家去年承諾投入至少250億馬元（56億美元）來支持國內的半導體產業，尋求在美中緊張局勢重塑全球供應鏈之際、提升國際上的地位。馬來西亞是全球第六大晶片出口國，目標是2030年前把半導體產業的出口額翻倍至1.2兆馬元。