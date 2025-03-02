MWC 3月3日開展 聚焦6G、生成式AI等

2025世界行動通訊大會（MWC 2025）即將在3月3日至6日於西班牙巴塞隆納盛大舉辦，今年主題為「Converge. Connect. Create（融合、連結、創造）」，聚焦6G、生成式AI等技術，預計將吸引來自全球近2,700家企業、逾10萬名與會者參與；國內科技大廠聯發科（2454）、和碩、宏達電、中磊等也將參展。

聯發科將參展MWC 2025，除了精進5G技術布局，也將展示多項引領無線通訊邁向下世代6G的重要技術；其中，包括其為即將到來的6G標準提案研發的技術，整合通訊與運算，將裝置雲與無線接取網路（RAN）結合為「邊緣雲」，可將環境運算從裝置端延伸到RAN，融合雲端、邊緣、終端環境運算，在生成式AI、電信等級的隱私及個資治理、動態運算資源調度等應用情境中達到低延遲效果。

2025年MWC展會概況

另外，聯發科也將展示能高效率使用6G頻譜的子頻全雙工（ SBFD）技術。該公司強調，這是項未來可能應用在5G-Advanced與6G的實體層技術，特色是能在未配對的分時雙工（TDD）頻譜上，顯著提升上行涵蓋率，並降低延遲，讓新型服務得以實行。

和碩今年網通團隊也將前進MWC，由第六事業群總經理馮震宇帶隊參展；技嘉則將在MWC上展示AI從開發到部署的全方位運算解決方案，藉此搶攻商機。

宏達電則是由董事長王雪紅親自帶隊，市場預料展會期間將會大秀自家的5G專網技術以及元宇宙相關產品，透過軟硬體整合實力，全面搶攻XR市場。

網通廠方面，神準、普萊德首次參展，中磊、智邦（旗下Edgecore）、啟碁、智易、友訊、合勤科技等全到齊；其中，網通品牌普萊德將發表5G通訊聯網、AIoT/IIoT網路基礎建設及永續能源管理解決方案。

至於神準近年積極轉型成為AI運算與網路解決方案廠商，展示最新AI驅動創新技術，涵蓋高效能AI伺服器、邊緣運算、SmartNIC及AI驅動的安全技術；而中磊將展出毫米波、Sub-6GHz的小型基地台、5G FWA等。（記者黃晶琳、鐘惠玲、吳凱中、陳昱翔）