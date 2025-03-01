毅嘉今年2月營收 年增18.45%
毅嘉（2402）今（1）日公布今年2月營收為7.49億元，月減5.6%、年增18.45%；累計毅嘉今年前2個月營收達15.43億元、年增17.37%。
其中，毅嘉今年2月主要產品營收分別為「軟板整合元件」約6.02億元；「機構整合元件」約1.49億元，沖銷內部轉撥收入後之合併營收淨額為7.49億元。
展望未來，毅嘉先前指出，電動車、智慧座艙與自動駕駛技術的趨勢發展，將持續推動車用電子零組件需求逐年攀升，不論是燃油車或電動車，汽車智慧化已是新車規格主流。
毅嘉強調，車用電子解決方案將扮演重要地位，該公司近年來致力於轉型成為全模組解決方案供應商，運用機構垂直整合、電子垂直整合及散熱管理模組整合技術，提供全模組解決方案給客戶，致力成為智慧座艙、穿戴設備、機器人與光通訊領域客戶的重要合作夥伴。
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