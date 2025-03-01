神基強固電腦業務再下一城 歐洲車用市場傳捷報

神基（3005）強固電腦業務再下一城，近期宣布，WABCOWÜRTH（Würth集團與ZF集團商用車輛控制系統部門的合資公司）選擇了Getac S410強固型筆記型電腦，以提升其歐洲多品牌商用車輛診斷系統的效率。Getac的強固型筆電因其高可靠性、易用性及卓越的連線能力脫穎而出。由於Getac S410能輕鬆滿足歐盟的多種要求，自2024 年初以來，已有數千台設備成功應用於嚴苛的維修車間環境、戶外、多變氣候狀況等具挑戰性的場景中。

WABCOWÜRTH專注於商用車輛的多品牌診斷解決方案，其W.EASY診斷系統由硬體和軟體組成，必須能夠在專業車輛維修廠的嚴苛工作環境中穩定運行，包括高溫及低溫、戶外測試、惡劣氣候或是技術人員在油污環境下操作等情況。Getac S410不僅可安裝在固定底座或專用推車上，還能直接放置在沾滿油污的汽車引擎上正常使用。

過去WABCOWÜRTH使用其他廠牌的強固型設備，但已無法滿足其功能性和靈活性方面的需求，因此決定展開全面評估分析，以尋找新的供應商。WABCOWÜRTH診斷產品經理Patrick Koch表示：「Getac在價格、性能、價值、品質與設計等方面的整體優勢，以及與我們的良好溝通，使我們最終選擇了Getac。」

Getac的另一大優勢是Getac的自維護計劃（Self-Maintainer programme），也就是讓 WABCOWÜRTH可快速獲取備用零件、並及時進行小型維修，讓設備停機時間降至最低。

另一個影響決策的關鍵因素是Getac設備卓越的連線能力，即使在長距離使用時，Getac S410能透過WLAN和藍牙穩定地與診斷介面通訊，這對於戶外應用尤為重要。

Getac S410強固型筆記型電腦不僅功能強大、操作便利，在戶外使用時螢幕仍清晰可讀，在極端惡劣的維修環境或戶外使用情況下，仍能確保高可靠度。Patrick Koch表示：「這些設備運行穩定、表現出色，到目前為止我們沒有收到任何投訴，真的非常滿意。」在Getac及其白金合作夥伴PWA Electronic的緊密合作之下，WABCOWÜRTH採購了設備，且採用Getac高水準的客製化解決方案。

神基控股暨神基科技董事長黃明漢表示：「我們很高興看到Getac S410強固型筆記型電腦成功應用於 WABCOWÜRTH，這再次證明了我們不僅致力於提供業界領先的強固型解決方案，更持續提升客戶導向的智慧服務能力。」

透過這次選擇Getac S410，WABCOWÜRTH在應對歐洲市場激烈競爭及嚴苛工作環境方面，奠定了重要基礎。S410的應用不僅提升了診斷解決方案的效率，也確保了長期的客戶滿意度。WABCOWÜRTH目前已在與Getac 及 PWA Electronic規劃進一步合作，未來可能引入更多具有突破性技術創新的設備。