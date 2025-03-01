時代眼淚又一滴！微軟將在5月關閉 Skype

微軟宣布將在５月關閉曾擁有全球領先地位的視訊通話服務Skype。Skype在X平台公告，用戶帳號可以改登入Microsoft Teams以保持與所有聊天和聯絡人資料。。

Skype在2003年上線，號稱第一家可以讓用戶透過電腦與網路免費與全世界用戶溝通並且撥入電話。2011年，微軟以85億美元（61億英鎊）收購。

Skype服務上線甚至早於智慧手機、WhatsApp等通訊軟體，早年國際電話費用高昂，Skype卻能讓用戶以網路就能免費跨國進行視訊通話，徹底改變消費者打電話的方式。

Skype一度有上億的用戶，現在仍有千萬以上用戶。不過新興的WhatsApp、Messenger、Viber以及各種通訊軟體加入競爭，Skype市場也快速衰退。微軟發表Microsoft Teams時也沒有納入Skype。據了解，微軟希望整理並簡化Skype免費服務，專注發展Teams。透過Teams，用戶可以使用Skype的許多相同核心功能，例如一對一通話和群組通話、訊息傳遞和文件共享。

微軟指出，Skype用戶現在可以選擇前往Microsoft Teams或匯出他們的Skype數據，包括聊天、聯絡人和通話記錄，訂閱用戶則能夠使用服務到下一個續約期。