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企業生日快樂／磐儀董座五N理論 創造價值

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
面對創新與市場端應用，磐儀董事長李明也有自己一套「五N（NEW）理論」。聯合報系資料照
面對創新與市場端應用，磐儀董事長李明也有自己一套「五N（NEW）理論」。聯合報系資料照

磐儀（3594）董事長李明擅長把困難問題用淺顯易懂的舉例說明，如磐儀與聯發科合資的磐旭智能，李明就用生產米與做飯的人來形容雙方為何結盟，而面對創新與市場端應用，李明也有自己一套「五N（NEW）理論」。

李明的「五N理論」是指新技術創造新產品，而新產品帶來新應用，新應用則開拓新市場，新市場吸引新客戶，而新客戶的反饋又促進新技術發展。

李明解釋，例如聯發科、英特爾（Intel）有新技術，磐儀將此技術做成新產品，產品做出來可能有不同尺寸或是市場需要的功能，之後就會想要做什麼應用，可能是醫療、數位看板、運輸、倉儲等不一而足，這就從新技術走到新應用，應用出來就會想該賣給誰，而透過新市場就會找到新客戶。

李明指出，在五N的循環中，業務或是經營者可能是順時針走，但可以逆時針，也有可能從中間切進去。而磐儀就是依據這個模式去創造價值，若是自身力量不夠就找幫手，因為自身不可能百工百業都清楚，所以磐儀找了樺漢、聯發科等盟友。

李明擅長舉例說明，常口出金句，對於聯發科為何要找磐儀合資磐旭智能，他形容，例如聯發科是賣晶片，就像是賣米的人，但聯發科必須有人幫他做成飯，或是需要賣飯的角色，而磐旭智能就擔任此角色。他說，市場上賣飯的人很多，而聯發科需要一個轉投資公司，因為這樣資源、業務才會透明，因此才有磐旭智能的出現，且這樣一條龍的攻擊力才會跑出來。

李明常說「生命自然會找到出路，就像企業經營一樣，辦法永遠比困難多」。在提到過往創業經歷時，他分享，走上創業之路是充分享受困難，但也享受解決困難的開心，32年他不斷在解決困難，創造這些機會，總是會想起是不是辦法比困難多。

隨著磐儀「雁行千里」策略逐步成熟，與樺漢、聯發科合作即將展現效益，李明在2023年接任台灣物聯網協會（TIOTA）會長，希望把自身經驗分享給更多中小企業，促成大公司與中小企業合作。

李明提出三大策略，一、將組建TIOTA核心會員，進行策略結盟；二、尋找共同需求，開創新市場，找出整合型商業模式，三、透過與更多系統整合商（SI）合作，促成軟體訂閱式服務。

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