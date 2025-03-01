企業生日快樂 ／磐儀三題材助攻 拚營運成長

工業電腦（IPC）廠磐儀（3594）去年受到整體IPC產業庫存調整影響，導致全年營收衰退，展望今年，董事長李明看好與聯發科、樺漢結盟效益進一步擴大，且在歐洲軌道電車專案、AI影像辨識及子公司磐旭智能助攻下，預估今年營收將重返成長軌道，有雙位數成長。

磐儀去年營收15.86億元、年減5.01%，累計去年前三季稅後純益6,781萬元，每股純益0.72元。展望後市，磐儀看好IPC產業庫存調整結束，加上與樺漢、聯發科結盟效益自去年第4季開始發酵，且預期今年智慧製造、智慧交通應用皆會成長，帶動整體營收增長。法人預估，磐儀2025年業績將有兩成增長，有機會挑戰新高紀錄。以下是專訪紀要：

問：今年營運展望如何？

答：今年營收看增雙位數成長，智慧製造、智慧交通應用皆會成長。其中，智慧交通解決方案、AI辨識高速機器視覺技術及結合聯發科的智慧門禁方案，都是成長的新動能。

今年主要成長動能來自美國市場。從景氣來看，一個影響是美國升息問題，現在已慢慢平緩，另一個是產業庫存的問題，去年下半年也告尾聲。景氣沒問題，接著就是動能問題，與樺漢、聯發科三方合作兩年後，磐儀已經逐漸上手，預期今年開始效益顯現。

智慧交通部分，磐儀去年拿下歐洲軌道交通監控專案，包含鏟雪車、工廠AMR、和無人車應用等系統解決方案，也與客戶開發專案進行中。

問：磐旭智能今年展望及與聯發科合作的進展如何？

答：磐旭智能今年業績看增雙位數。目前與聯發科合作在影像視覺、健身器材、Edge AI模組等，也整合聯發科Smart Cam + AIoT + WiFi + 5G等方案與技術，運用於醫療、安防、健康照護、物流、電力、工控、支付及門禁等領域。

看好Edge AI產品線，樂觀看待算力需求市場，同時利用聯發科開發的生成式AI「達哥」，以加速軟體開發及相關應用。

磐儀2024年增持磐旭智能持股至58.56％，去年底將磐旭智能併入合併報表，也對磐儀營收帶來幫助，預期在磐旭持續成長下，對磐儀今年業績貢獻將放大；至於磐旭智能IPO的部分，目前先把業績、獲利擴大，還不急著IPO。

問：「雁行結盟」策略效益及後續合作規劃？

答：看好MEGA（聯發科Mediatek、樺漢Ennoconn、技嘉GIGABYTE、磐儀ARBOR）後續合作效應。去年第4季合作已開始顯現效益，預期今年會更明顯，將反映在財報上。

磐儀與樺漢的策略結盟，在成本優化及商機、海外通路合作和聯合開發工業物聯網差異化產品等領域，都對磐儀帶來正面幫助。如樺漢去年與美國NCR Voyix簽署協議，樺漢成為NCR Voyix全球獨家硬體供應商，因磐儀與樺漢結盟，NCR訂單相關業務磐儀就有機會吃到。

至於與技嘉的合作，雙方可能聚焦伺服器領域，但具體合作方向及細節暫時還不能說明。

問：新業務、新事業布局狀況？

答：近年成立系源科技能源公司，並成立新能源物聯網部門，鎖定微電網+儲能商機，雖然是新組織，但過往已有成功案例，在國內有數個微電網儲能專案，後續磐儀也打算將這套方案開拓至海外，如菲律賓、馬來西亞、泰國等市場。

此外，看好高雄後續發展潛力，2024年成立高雄辦公室，就近服務中南部客戶。高雄分公司專做I／O模組，解決市場上智慧製造的痛點。

磐儀成立新事業是要累積過去布局在能源物聯網的經驗。在台灣之外，先前也有到泰國拜訪中華電信子公司，希望把磐儀在台灣的成功案例複製到泰國市場。