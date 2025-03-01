企業生日快樂／磐儀雁行結盟 跨領域合作

工業電腦（IPC）廠磐儀（3594）創立至今31年，在董事長李明操刀下，成功引進IC設計龍頭聯發科及工業電腦巨頭樺漢資源，而磐儀這套「雁行千里，雁行結盟」策略，各方可以共享資源，在生產、國際市場、邊緣AI、ESG、雲地整合等各層領域合作，經過幾年彼此熟悉後，李明認為，接下來可以看到結盟效益逐步顯現，磐儀可全力發展獨特產品，進一步擴大營運。

李明早年自美國學成回國，進入中科院工作三年多後，因為這樣安定的生活不是他想要的，於是進入工業電腦龍頭研華任職，但創業的火苗始終存在。他在1993年成立磐儀科技，公司名稱寓意要當「工控量測儀器產業之磐石」，隔年就開發出工業級嵌入式386單板電腦。

磐儀的業務從代理國內主要工控產品並行銷全球開始，逐步轉型為研發、製造全製程公司型態，發展自有品牌「ARBOR」，積極建構研發團隊。

李明回憶，創業一定有紅利，當時磐儀產品還沒有特別針對哪個行業的問題，他形容「就好像只有米，看不到蛋炒飯，但只要有人想吃飯，我們就提供他飯就好」。因此早期磐儀就是針對客戶需求賣產品，並無特別細化針對哪個產業應用。

磐儀從成立至2003年的十年期間，屬於創業起家期。李明坦言，當時創業享有工業電腦產業的紅利期，但從2003年開始，磐儀設下IPO的目標，公司開始擴大競爭力，進入為上市櫃目標累積實力的階段。

2004年，磐儀在中國大陸成立研發團隊，讓當地具有研發、生產、行銷能力，同年度成立嵌入式產品應用部門，深耕產品縱深與應用廣度，在經過一連串布局後，2007年登錄興櫃。在成立20年後，2013年掛牌上櫃，跨入一個新的里程碑。

整合資源 攻物聯網商機

但此時李明也意識到，大幅成長單靠磐儀單打獨鬥恐怕很難，為此找上IC設計巨頭聯發科，雙方合資成立磐旭智能，專注強固型平板電腦與手持裝置。

聯發科具有在物聯網晶片設計的優勢，而磐儀強項在於IPC的開發經驗與熟知垂直市場應用，雙方一拍即合。目前磐旭智能已切入如機器視覺、人機介面、強固型電腦、邊緣運算設備等領域，是磐儀最重要的子公司。

與聯發科合作後，也確立磐儀之後的經營策略。2015年磐儀辦理私募案，引進代工大廠緯創集團資金，成為當時磐儀最大股東，雙方合作布局物聯網商機。

2022年，工業電腦大廠樺漢集團宣布以2.96億元入股磐儀，持股16%，成為磐儀最大股東。磐儀看上樺漢有深厚的延伸整合與生產運籌、供應鏈上的決戰優勢，再搭配聯發科的晶片技術，以及樺漢大股東Google的雲端平台，聯盟能無縫整合跨集團在產業物聯網的資源。

找到利基 開發獨特產品

回顧2013年至2023年的十年間，李明稱為「策略聯盟統合階段」，磐儀將這套策略稱為「雁行千里、雁行結盟」，在聯發科、樺漢等盟友加持下，各方共享資源，在生產、通訊、海外市場、邊緣AI、Google、ESG、雲地整合等各層領域合作。

李明強調，磐儀與聯發科及樺漢結盟，在彼此熟悉後，接下來就是進一步鞏固市場，可以看到結盟的效益逐步顯現。

發展至今，磐儀產品線包括嵌入式工業主板、醫療電腦、可攜式平板電腦及嵌入式智能系統等，應用領域涵蓋工業自動化、智慧交通、智慧物流、工業安全、智慧零售、智慧醫療等。

針對未來五年展望，李明認為，聯發科可以提供先進晶片，磐儀在生產端已找到合作夥伴樺漢集團，且雙方共同分享產品，與樺漢的合作可以降低磐儀成本，不需要庫存，這是「固本」，多出來的資源就可進行攻擊，找到市場痛點，讓磐儀可以發展獨特產品，進一步擴大業務範圍。

李明舉例，過去磐儀就像家中的老大，全家只能靠磐儀賺錢養家，但現在老二磐旭智能業務已成熟，可以賺錢回饋，加上幾個姻親樺漢、聯發科，一起把業務做大，而這套成功模式未來也打算複製到海外，尋找更多盟友，開拓更大的海外商機。