安謀宣布推出全球首個 Armv9邊緣 AI 運算平台
矽智財大廠安謀（Arm）宣布，推出全球首個Armv9邊緣 AI 運算平台，是專為物聯網應用優化。
Arm指出，全球首個Armv9邊緣 AI 運算平台以全新的Cortex-A320 CPU與Ethos-U85 NPU為核心，專為物聯網應用優化，支援運行超過10億個參數的邊緣端AI模型，已獲得包括亞馬遜網路服務（AWS）、西門子、瑞薩電子等在內多家企業的支持。
Arm資深副總裁暨物聯網事業部總經理 Paul Williamson表示，AI的革新已不再侷限於雲端。隨著世界的互連與智慧化水準日益提升，從智慧城市到工業自動化，在邊緣端處理AI工作負載不僅帶來顯著的優勢，其必要性更是不可或缺。專為物聯網打造的Armv9邊緣AI運算平台的推出，說明此一發展趨勢已邁入重要的里程碑。
同時，Arm提到，為了快速創新和擴展，OEM廠商需要在合適的位置靈活執行AI工作負載，以實現更強大的安全性和更高的軟體靈活性，Armv9技術正是能在大規模應用中滿足這些需求的理想之選。相較於去年推出基於Cortex-M85的平台，新的邊緣 AI 運算平台的機器學習效能提高8倍。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 最便宜蘋果AI手機來了！iPhone 16e定價破2萬、10大功能一次看 鏡頭升級4800萬畫素
📢 原價屋被爆RTX 5080顯卡「收錢再加價賣」引網怒！店家後續動作曝光
📢 蘋果Vision Pro開箱！沉浸式體驗畫面躍框而出 菜鳥DJ刷碟、眼動操作驚豔
📢 蘋果iPad mini 7開箱！實測配PS5手把變遊戲主機、寫筆記 8.3吋螢幕超剛好
📢 任天堂Switch 2台灣快開賣？網揪「這處有檔期」時間曝光：我先空出來了
📢 2月4G、5G便宜資費懶人包／4G不限速吃到飽免500！5G上網優惠只要399
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言