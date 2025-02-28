安謀宣布推出全球首個 Armv9邊緣 AI 運算平台

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

矽智財大廠安謀（Arm）宣布，推出全球首個Armv9邊緣 AI 運算平台，是專為物聯網應用優化。

Arm指出，全球首個Armv9邊緣 AI 運算平台以全新的Cortex-A320 CPU與Ethos-U85 NPU為核心，專為物聯網應用優化，支援運行超過10億個參數的邊緣端AI模型，已獲得包括亞馬遜網路服務（AWS）、西門子、瑞薩電子等在內多家企業的支持。

Arm資深副總裁暨物聯網事業部總經理 Paul Williamson表示，AI的革新已不再侷限於雲端。隨著世界的互連與智慧化水準日益提升，從智慧城市到工業自動化，在邊緣端處理AI工作負載不僅帶來顯著的優勢，其必要性更是不可或缺。專為物聯網打造的Armv9邊緣AI運算平台的推出，說明此一發展趨勢已邁入重要的里程碑。

同時，Arm提到，為了快速創新和擴展，OEM廠商需要在合適的位置靈活執行AI工作負載，以實現更強大的安全性和更高的軟體靈活性，Armv9技術正是能在大規模應用中滿足這些需求的理想之選。相較於去年推出基於Cortex-M85的平台，新的邊緣 AI 運算平台的機器學習效能提高8倍。

AI Arm 物聯網

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