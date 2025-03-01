微軟、亞馬遜籲調整晶片管制

包括微軟和亞馬遜等總市值逾8兆美元的美國科技巨擘，敦促川普政府重新考慮晶片出口限制，因為擔心這些措施會將美國的盟友推向競爭對手中國大陸的懷抱。

微軟總裁史密斯（Brad Smith）和亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）27日相繼表示，川普團隊應重新考慮拜登卸任前夕推出的AI晶片出口限制。輝達執行長黃仁勳也曾發出類似呼籲。

史密斯在公司部落格撰文說：「拜登的規則將使中國大陸在逐步推廣自己的AI技術方面獲得戰略優勢，這與十年前中國大陸在5G通信領域迅速崛起如出一轍。」賈西數小時後接受彭博電視採訪時也說：「我不知道本屆政府有何看法，但我想說，我們也擔心對一些是美國傳統盟友的國家造成限制。」他表示，這些國家需要更多晶片，「如果我們不提供，基本上就會把這些業務和關係拱手讓給能提供晶片的其他國家。我認為與他們成為合作夥伴會更好。」

川普團隊據悉正在制定更嚴格的晶片限制措施，並向主要盟國施壓，要求升級對中國大陸晶片業的限制，這表明現任政府熱衷擴大拜登時代限制北京技術實力的行動。

輝達同樣擔心這類限制會損害其在華業務。財務長柯蕾絲本周財報公布後在與分析師的電話會議上說：「中國資料中心的銷售仍遠低於出口管制開始前的水準。如果監管方式不變，我們認為對中國的出貨量將大致保持現狀。」

根據黃仁勳說法，輝達在中國的營收只有限制實施前的一半。他接受CNBC採訪時說，獲准向中國大陸出口的晶片，性能比公司最好產品低60倍，而華為和其他公司正在取得進展，「很難說出口管制是否有效」。