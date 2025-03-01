台積電A16先進製程 2028台美連線

美國總統川普針對半導體產業頻頻點名「台灣搶美國生意」。據了解，台積電（2330）將按進度，2026年下半年先在台灣量產A16埃米製程，後續「台美連線」，2028年在美國廠亞利桑那州第三廠導入A16製程。

台積電的亞利桑那州第一座晶圓廠開始量產，台積電第1季董事會特地選在亞利桑那州廠舉行，讓董事會成員實地了解美國新廠量產狀況。市場認為，台積電展現對美國市場的重視，也是對美國政府釋出善意，董事會雖無擴大美國投資案，但不排除可能加速在美國導入更先進的2奈米、A16製程。

台積電奈米製程技術命名N系列，埃米製程技術命名A系列，A16是台積電第一個揭露的埃米製程節點。

產業專家表示，川普揚言對晶片課徵關稅，台積電勢必會與美國政府溝通並擬定應對措施，台積電原本就規劃2025年下半年在台灣量產2奈米、2026年下半年量產A16製程，原先外界推估台積電最快可能於2028年在美國量產2奈米，在美國關稅壓力下，台積電可能加速美國量產2奈米時程，或加快導入A16製程，展現善意並滿足美國市場客戶需求。

台積公司業務開發及全球業務的資深副總暨副共同營運長張曉強2024年表示台積電最先進的A16製程預定2026下半年先在台灣投產。

張曉強當時提到美國亞利桑納新廠的技術進度，2025年第一廠量產4奈米，並擴建第二座與第三座廠，持續將先進製程帶入台積電最大市場。美前任商務部長雷蒙多2025年初證實，台積電已同意在亞利桑那州生產最先進的晶片製造技術A16。