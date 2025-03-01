美憂台積電晶片流向華為 官員強調強有力執法機制至關重要

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美官員表示，有關台積電生產數十萬顆晶片流向華為公司的報導，「令人極為擔憂」。路透
美官員表示，有關台積電生產數十萬顆晶片流向華為公司的報導，「令人極為擔憂」。路透

美國總統川普提名負責監督出口政策的官員27日表示，有關台積電（2330）生產數十萬顆晶片流向華為公司的報導，「令人極為擔憂」。

路透報導，川普提名凱斯勒（Jeffrey Kessler）領導美國商務部工業暨安全局（BIS），凱斯勒在聯邦參議院銀行委員會的人事案聽證會上，被問及關於非法運送晶片的報導，以及他對出口管制政策與強化執法的看法。

準BIS局長凱斯勒證詞要點
準BIS局長凱斯勒證詞要點

凱斯勒回應道：「這顯然令人極為擔憂。確保我們擁有強而有力的執法機制至關重要。」他表示，他將負責監督的工業暨安全局，應當運用「其所擁有的所有執法與處罰權限」。

美國資深民主黨聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）26日在給凱斯勒的信函中，也敦促其對中國採取更強硬立場，並關注DeepSeek在AI領域的技術發展，可能對美國國家安全構成威脅。

美國商務部前助理部長阿克塞爾羅德（Matthew Axelrod）也說，未來幾個月商務部可能就一些大公司違反出口規定，處以巨額罰款，這些違規行為包括非法向中國大陸客戶輸出技術。

阿克塞爾羅德在拜登政府時期，曾針對違反對中國大陸、俄羅斯和伊朗出口管制的公司，推動要施加更嚴厲的處罰。他表示，「我們原本希望一些重大調查能在2024年結案，但現在看來要到2025年才能解決」。阿克塞爾羅德預期，川普政府將更大力落實出口管制。

台積電暫停向位於中國的晶片設計公司「算能科技」（Sophgo）出貨，這家公司的晶片與華為昇騰910B中的晶片相符。路透曾報導，美國商務部去年11月要求台積電，停止向中國客戶供應更多晶片。

台積電發言人2月26日曾發聲明表示，台積電是一家「守法的公司」，自2020年9月中旬起就不再向華為出貨。

華為作為中國AI雄心的核心，已被列入美國商務部的貿易黑名單，基本上禁止獲得美國商品和技術，以及台積電等公司使用美國技術製造的外國商品，例如晶片。

去年10月，加拿大科技研究公司TechInsights拆解華為的昇騰910B處理器，發現其中有一顆台積電製造的晶片。

美國民主黨聯邦參議員華倫26日在給凱斯勒的信函中，敦促其對中國採取更強硬立場，並關注DeepSeek在AI領域的技術發展，可能對美國國家安全構成威脅。

台積電 美國商務部

延伸閱讀

美商務高官人選：台積電晶片流向華為報導令人憂

台積電ADR重挫6.95% 較台北交易溢價縮小至14.30%

台積電赴美投資 經長：爭取研發中心留台灣

韓媒報導 台積評估投資韓AI新創

相關新聞

廣達砸11億 攻量子商機

量子運算時代即將來臨，亞馬遜（ＡＷＳ）二十七日發表旗下首款量子晶片Ocelot，國內電子代工大廠廣達也公告，斥資三千五百...

美憂台積電晶片流向華為 官員強調強有力執法機制至關重要

美國總統川普提名負責監督出口政策的官員27日表示，有關台積電生產數十萬顆晶片流向華為公司的報導，「令人極為擔憂」。

美擔憂台積晶片流向華為

美國總統川普提名負責監督美國出口政策的商務部工業與安全局（ＢＩＳ）局長人選凱斯勒二月廿七日說，有關台積電生產數十萬顆晶片...

企業生日快樂／磐儀雁行結盟 跨領域合作

工業電腦（IPC）廠磐儀創立至今31年，在董事長李明操刀下，成功引進IC設計龍頭聯發科及工業電腦巨頭樺漢資源，而磐儀這套...

企業生日快樂／磐儀董座五N理論 創造價值

磐儀董事長李明擅長把困難問題用淺顯易懂的舉例說明，如磐儀與聯發科合資的磐旭智能，李明就用生產米與做飯的人來形容雙方為何結...

企業生日快樂 ／磐儀三題材助攻 拚營運成長

工業電腦（IPC）廠磐儀去年受到整體IPC產業庫存調整影響，導致全年營收衰退，展望今年，董事長李明看好與聯發科、樺漢結盟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。