美憂台積電晶片流向華為 官員強調強有力執法機制至關重要

美國總統川普提名負責監督出口政策的官員27日表示，有關台積電（2330）生產數十萬顆晶片流向華為公司的報導，「令人極為擔憂」。

路透報導，川普提名凱斯勒（Jeffrey Kessler）領導美國商務部工業暨安全局（BIS），凱斯勒在聯邦參議院銀行委員會的人事案聽證會上，被問及關於非法運送晶片的報導，以及他對出口管制政策與強化執法的看法。

準BIS局長凱斯勒證詞要點

凱斯勒回應道：「這顯然令人極為擔憂。確保我們擁有強而有力的執法機制至關重要。」他表示，他將負責監督的工業暨安全局，應當運用「其所擁有的所有執法與處罰權限」。

美國資深民主黨聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）26日在給凱斯勒的信函中，也敦促其對中國採取更強硬立場，並關注DeepSeek在AI領域的技術發展，可能對美國國家安全構成威脅。

美國商務部前助理部長阿克塞爾羅德（Matthew Axelrod）也說，未來幾個月商務部可能就一些大公司違反出口規定，處以巨額罰款，這些違規行為包括非法向中國大陸客戶輸出技術。

阿克塞爾羅德在拜登政府時期，曾針對違反對中國大陸、俄羅斯和伊朗出口管制的公司，推動要施加更嚴厲的處罰。他表示，「我們原本希望一些重大調查能在2024年結案，但現在看來要到2025年才能解決」。阿克塞爾羅德預期，川普政府將更大力落實出口管制。

台積電暫停向位於中國的晶片設計公司「算能科技」（Sophgo）出貨，這家公司的晶片與華為昇騰910B中的晶片相符。路透曾報導，美國商務部去年11月要求台積電，停止向中國客戶供應更多晶片。

台積電發言人2月26日曾發聲明表示，台積電是一家「守法的公司」，自2020年9月中旬起就不再向華為出貨。

華為作為中國AI雄心的核心，已被列入美國商務部的貿易黑名單，基本上禁止獲得美國商品和技術，以及台積電等公司使用美國技術製造的外國商品，例如晶片。

去年10月，加拿大科技研究公司TechInsights拆解華為的昇騰910B處理器，發現其中有一顆台積電製造的晶片。

美國民主黨聯邦參議員華倫26日在給凱斯勒的信函中，敦促其對中國採取更強硬立場，並關注DeepSeek在AI領域的技術發展，可能對美國國家安全構成威脅。