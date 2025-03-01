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廣達砸11億 攻量子商機

聯合報／ 編譯陳律安、記者林薏茹／綜合報導
微軟、Google及IBM等矽谷科技大廠早就啟動量子運算研發腳步。圖為IBM科學家二○二○年在紐約的量子研究室檢視量子電腦。（路透）
微軟、Google及IBM等矽谷科技大廠早就啟動量子運算研發腳步。圖為IBM科學家二○二○年在紐約的量子研究室檢視量子電腦。（路透）

量子運算時代即將來臨，亞馬遜（ＡＷＳ）二十七日發表旗下首款量子晶片Ocelot，國內電子代工大廠廣達也公告，斥資三千五百萬美元（新台幣十一點三九六億元）投資美國量子運算晶片開發商，積極走進量子運算領域。

ＡＩ（人工智慧）技術蓬勃發展，市場普遍認為，量子運算將會是下一個重要科技發展指標，微軟、Google及ＩＢＭ等矽谷科技大廠早就啟動量子運算研發腳步。

ＡＷＳ首款量子晶片Ocelot也與二十七日問世。路透報導，這款原型晶片的運算能力僅為商用量子電腦所需算力的一小部分，但ＡＷＳ相信這項技術有望大幅縮短量子運算商用時間，預料能節省五年。

業界向來認為，一顆量子晶片大約需要一百萬個物理量子位元，才能產生足夠數量的邏輯量子位元，以發揮實用價值。但ＡＷＳ表示，「Ocelot」透過使用「貓量子位元」（cat qubit），僅需九個物理量子位元就能產生一個可運作的邏輯量子位元。

由於量子電腦面臨的一大挑戰，是對環境中最微小的變化或雜訊極為敏感，甚至來自外太空的宇宙射線和輻射，都可能使量子位元偏離量子狀態，導致量子運算出錯，目前量子糾錯方式成本非常高。

ＡＷＳ量子硬體部門總監潘特表示，未來以Ocelot架構設計的量子晶片，所需糾錯資源將大幅減少，使成本降至目前方法的五分之一。

ＡＷＳ希望透過Ocelot量子晶片，協助母公司電商巨擘亞馬遜打造出高效率的硬體系統，最終實現向第三方供應這類晶片的目標。

廣達昨日也公告，擬投資量子運算晶片開發商Rigetti Computing三千五百萬美元，取得不超過百分之一點○五持股。Rigetti創立於二○一三年，專注於超導量子位元技術，技術涵蓋量子晶片設計、製造，打造量子運算軟體的完整生態系統。

Rigetti表示，雙方將加速超導量子運算開發和商業化，共同發展超導量子運算技術。對於相關投資計畫，廣達表示，量子電腦應用仍在起步階段，持續投入相關技術領域，尋找長期投資機會與合作夥伴。

業界人士指出，量子技術仍處於發展階段，但Rigetti在量子產業中有領先地位，具備創新能力，營運前景可期，廣達加入投資行列，可望協助Rigetti解決商業化挑戰，加快量子運算商用化腳步。

廣達布局量子技術領域多年，廣達董事長林百里二○一九年就親自指派工程師投入量子電腦研究，看好量子技術成熟後，將帶來大量的雲端與物聯網裝置新商機。林百里並認為，量子運算所需無論處理或儲存，都是廣達未來的重要機會。

廣達 晶片

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