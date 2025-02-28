惠普供應鏈執行「去中化」 廣達、英業達赴泰設產線
惠普（HP）因零組件成本增加，美國總統川普關稅政策，衝擊本季獲利。為因應關稅，惠普去年要求代工廠加速「去中化」布局，主力代工廠廣達（2382）、英業達已陸續轉移生產基地至泰國，供應鏈版塊挪移已成定局。
在美中角力持續下，代工廠自疫情時期就開始布局東南亞市場，廣達2019年在泰國設廠，以因應客戶分散產能需求，目前泰國產能包括伺服器、消費性電子及筆電等產品線，最近也在越南正式設廠。
據了解，廣達泰國廠原先主要是為生產Chromebook及其他消費性產品，但客戶訂單不如預期，廣達因此擴大當地伺服器產能，同時爭取筆電代工訂單，隨著惠普擴大移轉至泰國生產，廣達以泰國廠布局多年的在地化優勢，搶食訂單。
英業達原規劃在墨西哥協助惠普生產筆電，但惠普決定將主要生產基地移轉至泰國，英業達因此緊急租用當地廠房，鞏固客戶訂單。
英業達2023年底宣布在泰國投資1.52億美元建置新廠，將生產筆電、伺服器等，其中筆電產能預計本季完工。
英業達個人電腦事業群總經理尹福明日前表示，將進一步強化泰國廠生產量能，未來總產能將與重慶廠相當，每年可生產約2,000萬台筆電，將能有效分散生產風險，應對美國關稅政策的不確定性。
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