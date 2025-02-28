惠普獲利展望不如預期 將持續轉移製造業務
惠普（HP）的本季獲利展望不如分析師預期，因零組件成本上升和美國總統川普對中國大陸商品加徵關稅，帶來負面影響。惠普因應之道包括持續轉移製造業務，並且購入更多庫存。另外，本年度結束前還將裁員超過1,000人。
惠普27日盤後公布，預計在截至4月底的本季，經調整後每股盈餘（EPS）將為75至85美分，而分析師平均預期為85美分。
惠普執行長羅爾斯（Enrique Lores）表示，零組件成本上升，以及美國對中國大陸進口商品加徵關稅，使得獲利承受重壓。他也說，供應鏈多元化正幫助惠普減輕大部分影響，到本年度（10月底止）結束前，惠普在北美銷售的90%以上產品都將在中國大陸以外地區製造，來自中國的比率不到10%。
惠普股價在28日美股早盤下跌超過8.8%。
截至1月底的上季，惠普營收成長2.4%至135億美元，比分析師平均預期的134億美元高出1億美元。
PC業務的營收增加2%到92億美元，表現優於分析師預計的90億美元，這是因為商用PC和AI PC在內的領域帶來動能。商用PC的營收增長10%，消費者PC則下降7%。另一方面，印刷業務營收下滑2%到43億美元。分析師的預期是42.5億美元。
惠普表示，上季末的庫存為84億美元，高於前一季的77億美元。該公司財務長帕克希爾說，庫存增加是「關稅緩解戰略」的一部分，不致影響自由現金流。
惠普還表示，正擴大目前正在進行的削減成本計畫，本年度結束前，會裁員1,000至2,000人，每年額外撙節3億美元。
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