戴爾AI伺服器出貨喊衝 營運長樂觀前景

戴爾（Dell）對AI伺服器的銷售前景抱持樂觀態度，在截至2026年1月的本年度，Dell的AI伺服器出貨目標是150億美元，比起截至今年1月底的上年度出貨98億美元，躍增約50%。投資人仍然擔心這些產品的獲利能力，但主力供應商緯創、鴻海、神達、英業達等仍有望獲益。

生成式AI帶動算力需求，戴爾、美超微和惠普等伺服器品牌業者業務高速發展。戴爾營運長克拉克（Jeff Clarke）27日在一份聲明中表示，在與馬斯克旗下xAI和其他客戶談成新交易後，DELL的AI伺服器積壓訂單躍增到90億美元。

克拉克表示，隨著公司將AI從最大型雲端服務供應商擴展到大企業和邊緣運算市場，「AI前景非常光明。」

儘管如此，戴爾本年度毛利率將比去年少1個百分點。主要是因為輝達晶片售價昂貴。

法人關注AI伺服器影響獲利率的問題。克拉克表示，雖然使用輝達最新Blackwell晶片的伺服器部署，獲利率較低，但戴爾能搭配賣獲利率較高的產品，例如與伺服器一起銷售儲存設備。

戴爾提供財測，調整後每股盈餘為1.65美元，第1季營收為225億至235億美元。分析師共識預期是調整後每股盈餘1.78美元，營收236億美元。

至於全年營收展望，預計會介於1,010億至1,050億美元間，調整後每股盈餘約9.30美元。市場預估營收1,030億美元、每股盈餘9.24美元。

至於在第4季，銷售增長7.2%至239億美元，剔除部分項目的每股盈餘是2.68美元。分析師平均估計246億美元和2.5美元。

戴爾的基礎設施部門產生營收114億美元，分析師平均預估118億美元。其中21億美元來自AI伺服器出貨，華爾街預期27.7億美元。電腦業務增加1%至119億美元，主要是消費者PC銷售下降12%。企業PC銷售增加5%到100億美元。