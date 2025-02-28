大聯大去年EPS 4.07元 近五年低點

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

大聯大（3702）昨（28）日公告2024年財報與今年第1季財務預測。2024年每股稅後純益（EPS）為4.07元，較前一年度4.59元下滑，為近五年以來低點，大聯大預估本季營收約2,000億元至2,100億元，季減9.3%至13.6%，並估計單季每股稅後純益為0.92元至0.97元。

大聯大昨公告2024年第4季財報與2024年全年財報。2024年第4季營收達2,316.07億元，季減少10.6%，年增26.5%，營業淨利為38.69億元，季減0.2%，年增28%，單季稅後淨利為16.22億元，季減20.5%，年減少53.9%，單季每股稅後純益為0.96元，低於2024年第3季1.22元。

大聯大2024全年營收達8,805.52億元，年增31.1%，營業淨利為147.01億元，年增41.4%，稅後淨利則為72.45億元，則年減少10.7%，全年每股稅後純益為4.07元。

大聯大提到，2024年第4季股東權益報酬率（ROE）及營運資產報酬率（ROWC）分別為7.8%及8.4%。去年全年營收成長，受惠生成式AI迅速發展，推動相關傳統及AI伺服器、電源等電子零組件需求增加致出貨暢旺。

展望2025年第1季，大聯大提到，以新台幣32.8元兌1美元匯率假設，預估營業收入為2,000億至2,100億元，毛利率將介於3.6%至3.8%，營業利潤率則在1.7%至1.9%，稅後淨利為15.41億元至16.34億元，每股稅後純益為0.92元至0.97元。

大聯大 營收

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