大聯大擬收購華經51%股權 計劃以每股25元約折價31.8%買入

全球最大半導體零器件通路商大聯大（3702）昨（28）日宣布，以每股現金25元公開收購資訊服務廠商華經資訊至少47.66%或最高51%股權。收購完成後，華經仍維持上市公司資格，原團隊繼續營運。

市場推估以購買股數計算，大聯大投資約在8.33億至8.92億元之間，大聯大昨日並未公告投資金額，後續仍以正式公告為主。

大聯大將收購華經最高51%股權

大聯大昨日舉行重大訊息說明會，因兩大股東標朔公司、中國電子已承諾全數應賣47.66%股權，已成就最低收購數量。

華經27日收盤價36.65元，下跌1.85元，大聯大收購價較現股折價約31.8%。大聯大表示，收購主要著眼於增加策略聯盟夥伴，延伸資通訊供應鏈的服務範疇，期能創造綜效，對於雙方公司之財務、業務及股東權益帶來正面助益。

大聯大將向金管會申報公開收購並公告，申報日預計不晚於3月10日，公開收購開始日預計不晚於3月11日。預定最高收購數量為35,681,000股（約發行股權51%），最低收購數量為33,340,281股（約發行股權47.66%），預定公開收購50日，後續只要參與應賣股數達最低收購數量，且經公平會通過，即成就公開收購條件。

大聯大已取得華經大股東標朔公司及中國電子簽訂應賣協議書，承諾將其所持有華經之股份共計33,340,281股（約47.66%）全數參與應賣，已成就最低收購數量。

華經為資訊整合服務業者，主要業務包括企業公有雲、私有雲基礎架構及雲平台解決方案建置與規劃等業務。

大聯大提到，將支持華經核心產品線深化與擴大，進一步發展大型標案等策略性業務，並拓展對外策略聯盟版圖，推動華經持續成長。