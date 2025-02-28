大聯大擬收購華經51%股權 計劃以每股25元約折價31.8%買入
全球最大半導體零器件通路商大聯大（3702）昨（28）日宣布，以每股現金25元公開收購資訊服務廠商華經資訊至少47.66%或最高51%股權。收購完成後，華經仍維持上市公司資格，原團隊繼續營運。
市場推估以購買股數計算，大聯大投資約在8.33億至8.92億元之間，大聯大昨日並未公告投資金額，後續仍以正式公告為主。
大聯大昨日舉行重大訊息說明會，因兩大股東標朔公司、中國電子已承諾全數應賣47.66%股權，已成就最低收購數量。
華經27日收盤價36.65元，下跌1.85元，大聯大收購價較現股折價約31.8%。大聯大表示，收購主要著眼於增加策略聯盟夥伴，延伸資通訊供應鏈的服務範疇，期能創造綜效，對於雙方公司之財務、業務及股東權益帶來正面助益。
大聯大將向金管會申報公開收購並公告，申報日預計不晚於3月10日，公開收購開始日預計不晚於3月11日。預定最高收購數量為35,681,000股（約發行股權51%），最低收購數量為33,340,281股（約發行股權47.66%），預定公開收購50日，後續只要參與應賣股數達最低收購數量，且經公平會通過，即成就公開收購條件。
大聯大已取得華經大股東標朔公司及中國電子簽訂應賣協議書，承諾將其所持有華經之股份共計33,340,281股（約47.66%）全數參與應賣，已成就最低收購數量。
華經為資訊整合服務業者，主要業務包括企業公有雲、私有雲基礎架構及雲平台解決方案建置與規劃等業務。
大聯大提到，將支持華經核心產品線深化與擴大，進一步發展大型標案等策略性業務，並拓展對外策略聯盟版圖，推動華經持續成長。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 最便宜蘋果AI手機來了！iPhone 16e定價破2萬、10大功能一次看 鏡頭升級4800萬畫素
📢 原價屋被爆RTX 5080顯卡「收錢再加價賣」引網怒！店家後續動作曝光
📢 蘋果Vision Pro開箱！沉浸式體驗畫面躍框而出 菜鳥DJ刷碟、眼動操作驚豔
📢 蘋果iPad mini 7開箱！實測配PS5手把變遊戲主機、寫筆記 8.3吋螢幕超剛好
📢 任天堂Switch 2台灣快開賣？網揪「這處有檔期」時間曝光：我先空出來了
📢 2月4G、5G便宜資費懶人包／4G不限速吃到飽免500！5G上網優惠只要399
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言