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仁寶旗下APAL「尖端量子」產品問世 大搶數據隱私商機

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
仁寶。記者吳康瑋／攝影
仁寶。記者吳康瑋／攝影

代工大廠仁寶（2324）28日宣布，團隊透過旗下皇鋒通訊自有品牌APAL正式推出全新的量子啟發式計算產品「APAL_CGA_Solutions」而這款新品用以解決傳統方法無法處理的複雜問題，團隊透露，該量子新品擁有包括：1.GPU加速：支持超過10萬個變數，快速解決QUBO問題；2.無縫Python集成：使用Python程式輕鬆開發；3.本地計算：通過本地安裝保護數據隱私並降低雲成本，共3項特點。

據悉，皇鋒公司旗下自有品牌APAL主要創立於2019年，團隊憑藉仁寶集團的先進研發製造及皇鋒通訊多年全球經銷通路上下游整合能力，為上下游產業提供「企業用戶一站式整合服務」，而APAL Hestia NTN IoT Dongle在創立之初是專為「衛星物聯網應用」所設計，可支援雙向衛星通訊，透過Viasat的衛星網絡可提供全球覆蓋。應用於物流、農業、能源管理、環境監測等產業。

仁寶團隊說明，這款名為「CGA」的新品為旗下Compal Electronics所開發的最新「尖端量子啟發計算服務」，旨在解決傳統計算無法使用量子計算技術有效處理的複雜問題。而該產品能有效的利用「GPU加速計算」來執行一個完全本地的環境 ，最大限度地發揮量子計算的優勢，並且可透過GPU硬體完成升級可擴充套件的目標，全面提升使用者使用的效能。

仁寶透露，該產品為旗下目前最新的量子啟發式計算產品，旨在解決傳統方法無法處理的複雜問題，並且已經擁有至少2個成功的案例：包括團隊與 「Leonis的合作」，透過雙方合作進一步抓住 5G 垂直應用機會。而團隊與 「Metaverse（10+ 合作夥伴合作）的合作」，則推出全球首款頻寬為 2.52Gbps 的跨設備 5G 移動網卡。

GPU 仁寶 量子計算

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