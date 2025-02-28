台積電持續推進A16台灣先量產美國AZ廠Fab 3按計畫導入

台積電（2330）在奈米製程世代技術命名為N系列，因應未來進入埃米製程時代，技術命名轉變為A系列，A16是台積電第一個揭露的埃米製程節點。

台積電持續推進A16製程，據了解，相關製程進度持續台灣先量產，美國AZ廠區Fab 3將導入，美國商務部先前晶片法案官網已揭露該廠布局製程包含A16。

業界早已認為，未來台積電台灣與美國廠區陸續導入埃米製程，將有利台積電因應地緣政治問題，承接更多來自各地客戶的訂單，持續衝刺業績，埃米製程也可望台美連線。

台積電全球業務開發及全球業務的資深副總經理暨副共同營運長張曉強先前2024年接受TechTechPotato YouTube訪談已提及，台積電最先進的A16製程預定2026下半年量產，將先在台灣投產。

張曉強當時也說，台積電正在擴張全球製造足跡，進展非常順利與快速，其中，美國亞利桑那州第一座廠生產4奈米，明年將量產，並擴建第二座廠並規劃後續第三座廠，持續將領先與先進的技術推向北美這個台積電客戶群最大的所在地，從4奈米到3奈米，乃至未來的2奈米以下甚至A16。