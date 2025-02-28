蘋果iPhone 16e開賣！遠傳祭六大好康 看好買氣

Apple iPhone 16e開賣掀熱潮，遠傳（4904）表示，28日正式開賣全新iPhone 16e，憑藉其高性價比與Apple Intelligence的強大功能，成為市場矚目焦點，展現蘋果新機的強勁號召力，加上遠傳推出包含抽Apple「十在好禮」等六大好康新機開賣活動，看好買氣還會進一步推升。

遠傳觀察，連假開始買氣不減，今日到遠傳申辦iPhone 16e的用戶中，申辦遠傳心5G 月付1,399元、1,599元以上資費為最大宗；而以機型上來看，以iPhone 16e 128G最受歡迎；顏色則為黑、白兩色約各占五成，顯示這次新機經典配色深受消費者喜愛。

遠傳表示，超值資費方案，iPhone 16e新機最低零元起！遠傳寵愛果粉，加碼推出六大好康，包含抽Apple「十在好禮」，將有10名幸運果粉能將市價約3.5萬元的MacBook Air、或是Apple Watch 10、iPad Air、AirPods Pro 2等Apple產品帶回家！持iPhone SE的用戶舊換新還能享最高現抵5,000元，輕鬆升級千萬不要錯過，還有遠傳VIP老客戶最高再折5,000，立即享萬元優惠，快來遠傳申辦最新AI手機，輕鬆進階旗艦級體驗！

除此之外，遠傳更祭出「遠傳friDay聯名卡賺8%回饋，VIP最高再折5,000元」、「指定原廠配件／專用殼套8折起」、「數位服務最高3個月免月租」、「無卡分期0利率」等重磅優惠。遠傳實體門市同步開賣空機，最高可再享2,000元折扣，現買現省超划算。最新iPhone 16e搭配遠傳優質網路服務，再加上超殺優惠方案，堪稱是最佳組合。