台灣大開賣蘋果iPhone 16e果粉最愛白色、128GB

台灣大（3045）28日正式開賣蘋果新機iPhone 16e，根據台灣大數據統計，果粉喜愛機款顏色為白色，占55%；容量部分，以128GB占比最高，占63%。

iPhone 16e配置A18晶片，支援Apple Intelligence，擁有卓越電池續航力，搭配超值功能，引爆果粉購機熱潮，台灣大提供果粉超值購機優惠，搭配月租1,399元，綁約48個月，iPhone 16e (256GB)專案價零元帶走，在myfone網路門市申辦，加碼最高送1,000元mo幣，2月28日開賣當天加碼抽iPad mini 7（A17 Pro），3月1日後購機抽萬元PS5 Pro，若為續約5G並升級資費的用戶，最高再享1,200元myfone online電子禮券；若為續約5G並升級資費的用戶，最高再享1,200元myfone online電子禮券；VIP用戶續約購機最高折5,000元。

為歡慶新機上市，台灣大指出，業界首創申辦月租1,899（含）以上專案，即享5G熱點吃到飽不降速，主號、熱點都可無流量限制使用，未來和朋友分享、遠端工作、開直播都不受限；3月底前，指定配件滿千折百外，達人手工包膜服務享全機包膜9折優惠，多款膜料材質與圖騰供參觀選購，更提供獨家配件限時優惠價，如Solide Mercury 5000mAh USB-C 4入充電組1,990元（原價6折）、PQI 35W GaN雙USB-C快速充電器和USB-C to C編織線組合包590元等。此外，台灣大鼓勵消費者響應循環經濟，搭配5G指定專案，回收舊機換iPhone 16e加碼再折2,000元。

除了優惠購機方案，台灣大表示，獨家提供多元數位娛樂應用，如影視串流、詐騙防護與智慧出行，讓用戶暢享便利服務。用戶現申辦5G指定專案，享10大加值服務優惠，包含集結Apple Music、Apple TV+、Apple Arcade及iCloud+的電信獨家Apple One免費體驗2個月、MyVideo及KKBOX免費體驗3個月、YouTube Premium免費體驗4個月、Apple Music方案買1送2、App Store折抵金最高50元、以及Max月租優惠160元（原價220元）、反詐戰警個人版進階方案免費體驗6個月、WeMo PASS和智慧停車出行平台USPACE各3個月免費體驗，攜手消費者落實減碳行動，共同邁向淨零目標。

果粉購買新同機時加辦保險，讓新機更有保障，台灣大表示，於台灣大購買iPhone 16e新機，搭配「新復原者預繳保險專案」（預繳6個月、12個月、24個月），除了合約期間手機意外毀損、竊盜盜用等保險保障，最高再享900元電信帳金回饋及「一年個人資安保障」，包含社交詐騙財務損失、身份盜用費用損失保險。使用台灣大「Open Possible聯名卡」申辦iPhone 16e新機，到myfone直營門市、網路門市刷「Open Possible聯名卡」購機、買配件最高享2%現金回饋，電信費最高享3.5%現金回饋。