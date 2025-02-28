仁寶上調資本支出達百億 辦10場校徵再釋AI 5G高階職缺

代工大廠仁寶（2324）27日公布，去年全年淨賺100.42億元、年增31%，每股賺2.3元。總經理伯納多羅透露，團隊今年將繼續朝AI伺服器、車用、醫療、ESG等領域持續擴大布局，而今年資本支出將擴大至新台幣100億元，較去年增加30億元，主要用於各廠區擴產；而仁寶為了支應擴大的產線人力需求，也將於3月走進10間大專院校，連續召開7場說明會，並將釋出包括AI、5G等高階職缺，邀請大家來仁寶探索職涯新境界。

此次仁寶校園徵才說明會將於3月4日率先登場，從中央大學開始、依序從6日走進北科大、10日走進台科大、15日走進成大、17日走進清大、21日走進中正、31日走進中山逐一舉辦徵才說明會，而各位應屆畢業生加入仁寶的行列，不只能獲得全方位的「技術強化」，並從「AI」、「5G」、「智慧裝置」等各個產線，依序提供各種最前沿的科技技術來讓大家學習。而仁寶也準備了一系列「專業培訓」，以超強導師與豐富內訓，讓每位同仁飛速升級不卡關。

仁寶2025年度的10場大專院校徵才博覽會，依序為：3月8日台大博覽會、3月13日中正博覽會、3月15日陽明交大、3月15日中山博覽會、3月16日成大博覽會、3月19日台師大、3月19日高師大博覽會、3月20日台科大博覽會、3月22日清大博覽會、3月23日中央博覽會、3月28日台科大博覽會，而仁寶也提前釋出「校園說明會四大攻略」，包括「技術強化、國際輪調、專業培訓、員工福利」，並準備多項超夯職缺以供選擇，邀請大家加入，一起開啟全球視野。

根據仁寶公布訊息顯示，團隊2024年合併營收為9,102.53億元，雖較去年同期略降4%，但在獲利改善的驅動下，年度毛利率、營業利潤率及稅後淨利率均較前一年度提升。2024年合併營業淨利年增23%至148.42億元，稅後歸屬母公司業主之淨利年增31%至100.42億元，2024年每股盈餘為2.3元。