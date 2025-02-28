廣達衝刺量子電腦布局 斥資逾11億元投資Rigetti
廣達（2382）衝刺量子技術發展，28日公告，擬投資量子運算晶片開發商Rigetti Computing 3,500萬美元（新台幣11.396億元），取得不超過1.05%持股。
Rigetti Computing創立於2013年，2017年起提供雲端量子服務Rigetti Quantum Cloud Services，企業、研究和開發人員能透過該服務，存取金融、醫療保健和AI等領域應用程式的量子功能，Rigetti並於2019年與亞馬遜AWS合作為Amazon Bracket Quantum服務的一部份，客戶包括政府單位、研究機構及一些全球企業。
Rigetti也發布新聞稿表示，將與廣達共同合作發展量子技術。Rigetti執行長Subodh Kulkarni表示，Rigetti作為超導量子技術的先驅，開放、模塊化的架構能輕鬆整合各種創新解決方案到整個系統中，廣達則是全球領先的筆電及伺服器製造商，將有助Rigetti站在量子運算產業的前端。
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