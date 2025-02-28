iPhone 16e開賣！中華電：128G白色搶手、1,399元最大宗
蘋果iPhone 16e於28日開賣，中華電信（2412）表示，iPhone 16e 128G白色最搶手，選擇月繳1,399元方案的果粉占最大宗。
中華電信表示，今日在全台近500間指定服務據點及網路門市正式開賣支援Apple Intelligence、且價格實惠的iPhone 16e。
中華電信推出，申辦精采5G月繳1,399元，綁約30個月，iPhone 16e 128GB專案價6,300元。另搭配舊機換新機加碼再折2,500元、VIP最高折5,000元等優惠，即能以0元將原價21,900元的iPhone 16e 128GB帶回家（30個月租期）。
根據中華電信統計，iPhone 16e首賣日銷售數據，以申辦「精采5G」月繳1,399元資費佔最大宗；其中，容量以128GB銷售占六成最為搶手、顏色則以白色最受果粉愛戴，占比達55%。
中華電信表示，統計開賣首日前3名最搶手機型分別為「iPhone 16e 白色128GB」、「iPhone 16e 黑色128GB」、「iPhone 16e 白色256GB」。
看準果粉喜歡保護新購入Apple愛機，中華電信表示，提供iPhone 16e選購AppleCare Services每月最低198元起，即享「一年最高3次的意外損壞和竊盜損失理賠」、「硬體保固非意外損壞不計次數維修」、「盜用費用損失每年最高賠償5,000元」及「電池瑕疵不計次數更換」，一次滿足果粉擁有iPhone新機保護和Apple原廠保障的多元需求。
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