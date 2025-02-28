艾訊啟動接班 實行共同總經理制

美國總統川普祭出關稅戰，砲口也瞄準台灣，並打算對台灣出口到美國的晶片課徵100%關稅，威迫台積電擴大在美國設立晶圓廠並加速先進製程赴美。儘管台積電與美方積極溝通中，力求川普打消課重稅或調整補貼念頭，但據聯合報數位版調查，台積電最近公布亞利桑那州廠各廠區製程規畫，做了一項相當大的更動，即是將原本計畫切入2奈米製程的第三廠，調整為1.6奈米（內部稱A16）。此舉透露台積將加速先進製程赴美，以化解川普壓力。

2025-02-28 10:00