艾訊啟動接班 實行共同總經理制
工業電腦廠艾訊（3088）啟動接班計畫，將實行共同總經理制，任命執行副總吳偉熊及范奇文分別擔任產品事業暨技術發展總經理、業務行銷暨設計服務事業總經理，原總經理黃瑞南則將卸任，並繼續擔任董事，協助艾訊持續穩定成長，新人事令將於3月1日生效。
艾訊指出，兩位總經理將秉持艾訊願景與使命，共同帶領公司專注智慧工業物聯網產業，深耕核心技術發展與價值創新服務，透過提供卓越的產品和服務，與客戶共同成長。
新任總經理將分別負責「產品事業暨技術發展」與「業務行銷暨設計服務事業」，專注AI、IoT、邊緣運算、智慧零售及網路安全等垂直應用產業。
艾訊表示，將持續推動數位轉型與區域化發展，累積創新設計服務的實力，強化軟硬體整合能力，並與關鍵客戶、系統整合商及經銷夥伴緊密合作，協同打造產業聯盟生態圈，實現更高的成長目標。
艾訊創辦人暨董事長楊裕德將持續兼任策略長，協助兩位總經理規劃中長期成長策略；董事黃瑞南將卸任總經理並繼續在董事會為艾訊貢獻經驗，協助艾訊持續穩定成長。
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