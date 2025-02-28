快訊

花旗出大包！誤匯81兆美元給客戶靠他才攔下 執行長險遭下台

張蘭宣戰、汪小菲出手 S媽心碎回應「搶什麼隨便他」

艾訊啟動接班 實行共同總經理制

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠艾訊（3088）啟動接班計畫，將實行共同總經理制，任命執行副總吳偉熊及范奇文分別擔任產品事業暨技術發展總經理、業務行銷暨設計服務事業總經理，原總經理黃瑞南則將卸任，並繼續擔任董事，協助艾訊持續穩定成長，新人事令將於3月1日生效。

艾訊指出，兩位總經理將秉持艾訊願景與使命，共同帶領公司專注智慧工業物聯網產業，深耕核心技術發展與價值創新服務，透過提供卓越的產品和服務，與客戶共同成長。

新任總經理將分別負責「產品事業暨技術發展」與「業務行銷暨設計服務事業」，專注AI、IoT、邊緣運算、智慧零售及網路安全等垂直應用產業。

艾訊表示，將持續推動數位轉型與區域化發展，累積創新設計服務的實力，強化軟硬體整合能力，並與關鍵客戶、系統整合商及經銷夥伴緊密合作，協同打造產業聯盟生態圈，實現更高的成長目標。

艾訊創辦人暨董事長楊裕德將持續兼任策略長，協助兩位總經理規劃中長期成長策略；董事黃瑞南將卸任總經理並繼續在董事會為艾訊貢獻經驗，協助艾訊持續穩定成長。

和服 願景

延伸閱讀

群聯固態硬碟將挑戰登月

五利多因素 南亞科總座李培瑛樂觀DRAM景氣下季回溫

大宇資攜手輝達 強攻AI機器人市場

AI應用發展加速「邊緣運算成主力」 高盛點讚4台廠受惠

相關新聞

廣達衝「量子電腦」布局！擬砸11.39億投資美大廠 RGTI

代工大廠廣達（2382） 28日發重訊宣布，將以不超過3,500萬美元（折合約新台幣11.396億元，匯率：32.56）...

京鼎泰國廠擬第3季量產 今年將新增亞利桑那辦公室

美國拜登政府卸任前出口管制政策升級加上川普政府持續拋出關稅議題，讓半導體相關設備廠動態受關注。京鼎（3413）日前已布局...

鴻海攜手日本軟體銀行 打造液冷 AI 伺服器機架解決方案

鴻海（2317）、日本軟銀股份有限公司、ZutaCore 於28日宣布，使用輝達（NVIDIA）加速計算的 AI 伺服器...

半導體風雲／難擋川普壓力 台積美國廠棄2奈米改1.6？

美國總統川普祭出關稅戰，砲口也瞄準台灣，並打算對台灣出口到美國的晶片課徵100%關稅，威迫台積電擴大在美國設立晶圓廠並加速先進製程赴美。儘管台積電與美方積極溝通中，力求川普打消課重稅或調整補貼念頭，但據聯合報數位版調查，台積電最近公布亞利桑那州廠各廠區製程規畫，做了一項相當大的更動，即是將原本計畫切入2奈米製程的第三廠，調整為1.6奈米（內部稱A16）。此舉透露台積將加速先進製程赴美，以化解川普壓力。

台積電赴美投資 經長：爭取研發中心留台灣

美國總統川普強力推動晶片產業重回美國，經濟部長郭智輝昨（27）日表示，台積電赴美投資，政府不會干預，但要經投審會同意才能...

前英特爾董事投書財星雜誌：施壓台積救英特爾 非良策

美國多位前英特爾董事撰文指出，由川普施壓台積電接手英特爾晶圓廠，並非良策，有如把全球先進製程交由台積電一手包辦，缺乏競爭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。