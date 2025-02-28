廣達衝「量子電腦」布局！擬砸11.39億投資美大廠 RGTI

代工大廠廣達（2382） 28日發重訊宣布，將以不超過3,500萬美元（折合約新台幣11.396億元，匯率：32.56）的價格取得一家總部位於美國加州柏克萊的公司Rigetti Computing（RGTI）普通股股權，預計總交易數量達3,020,412股，每股美金11.588元。據悉，該公司主要技術為「量子電腦領域」的量子積體電路開發，因此外界推估廣達此次斥巨資買股是為了擴大對量子領域的布局。

事實上，廣達近幾年積極投入量子電腦的研發，而董座林百里也親自督軍搶商機。也被外界視為「量子國家隊」的主要成員之一，而林百里除了從2019年起親自指派工程師投入量子電腦研究，也持續看好「量子技術」成熟後，將為團隊帶來大量的雲端與物聯網裝置新商機。也認為量子運算所需無論處理或儲存，都是廣達未來大機會。而他在年初旺年會中，也登台喊話透露，旗下的「AI超級電腦」將在今年正式出產，預期將帶領廣達明年業績再創高峰。

回顧林百里在旺年會向員工們的喊話，他指出，廣達去年在各項表現上拿下了全壘打，而自己認為2025年會是一個高成長的一年。他坦言，「我們自從2016年就已經開始研發AI，至今已經過了8個年頭，我們並非是因為跟風才投入研發的，而是經過仔細的評估」，而他認為，今年公司還會有大成長，他重申「天下的廣達，廣達的天下」，並希望大家在2025年在行銷、研發等方面，都可以同樣的努力。而這次廣達再次斥巨資投資美國Rigetti Computing Inc (RGTI) 公司，外界推估可能是為了量子電腦布局。

據悉，RigettiComputing,Inc.（RGTI）成立於2020年12月22日，而該公司總部位於加州柏克萊，團隊屬於一間專供量子電腦領域的量子積體電路開發商。而該公司甚至已開發了一個名為 「Forest」的雲端平台，使程式設計師能夠編寫量子演算法。而團隊也被外界視為「全棧量子計算」的先驅，並於2017年以來就一直在雲上執行量子計算，而此次廣達的投資也被外界關注。