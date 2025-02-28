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京鼎泰國廠擬第3季量產 今年將新增亞利桑那辦公室

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
京鼎精密科技位於苗栗竹南科學園區總部。聯合報系資料照
京鼎精密科技位於苗栗竹南科學園區總部。聯合報系資料照

美國拜登政府卸任前出口管制政策升級加上川普政府持續拋出關稅議題，讓半導體相關設備廠動態受關注。京鼎（3413）日前已布局泰國，公司目標泰國廠最快今年第3季量產，另外美國布局方面除了矽谷小型量產研發中心，已在加州、德州設有據點並計劃今年新增亞利桑那辦公室。

京鼎為美商應材關鍵夥伴，先前並獲得應材投資入股成為該公司第二大股東。

美國拜登政府卸任前已升級出口管制規範，應用材料日前在投資人財報會議上說，公司預計2025財年收入將因出口管制減少約4億美元，約一半減收集中在第2季且主要因為停止中國大陸部分客戶設備現場服務。

依據說明，應材估計這主要是因為公司不得不停止在中國大陸某些客戶現場的設備服務，來自中國大陸內存製造商的訂單激增也未延續到今年，2025年第1季應用材料來自中國大陸市場的營收在總銷售額當中的占比為 31%，低於去年同期的45%。

日前2月13日，應用材料發布2025年第1季財報。業績優於預期，但因預計美國出口管制將減少4億美元營收，股價次日一度暴跌8.18%。

應用材料日前發布2025年1月26日截止的2025會計年度第1季財務報告。

應用材料公司總裁暨執行長蓋瑞．迪克森（Gary Dickerson）表示︰「產業積極加速發展先進運算與更精密的人工智慧，而應用材料公司正在推動關鍵的裝置架構變革，以實現高效能的人工智慧。我們專注於高速協同創新，為客戶及合作夥伴創造獨特的合作機會，使應材在未來幾年中持續成長並表現卓越」。

美國

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