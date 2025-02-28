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鴻海攜手日本軟體銀行 打造液冷 AI 伺服器機架解決方案

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海、日本軟銀、ZutaCore宣布，採用兩相液體直接冷卻（ DLC）技術，使用在輝達（ NVIDIA）H200 GPU。軟銀／提供
鴻海、日本軟銀、ZutaCore宣布，採用兩相液體直接冷卻（ DLC）技術，使用在輝達（ NVIDIA）H200 GPU。軟銀／提供

鴻海（2317）、日本軟銀股份有限公司、ZutaCore 於28日宣布，使用輝達（NVIDIA）加速計算的 AI 伺服器中，實施了 ZutaCore 的兩相液體直接冷卻（ DLC）技術，這是 ZutaCore 的兩相 DLC 技術，全球首個使用 NVIDIA H200 GPU。

此外，軟銀還設計並開發了一種機架解決方案，將伺服器的每個元件（包括採用兩相 DLC 技術的冷卻設備）集成在機架規模上，並於 2025 年 2 月在其數據中心進行了運營演示和性能評估。演示結果表明，該解決方案通過了 NVIDIA 的溫度測試，證實了該機架整合解決方案的相容性、穩定性和可靠性。

隨著 AI 的普及和採用，預計對 AI 伺服器和其他計算資源的需求將顯著增加，從而進一步增加數據中心的功耗。與此同時，從減少二氧化碳（CO2）排放的角度降低功耗，已成為全球緊迫的問題，要求數據中心提高效率、減少功耗並引入創新的散熱解決方案。自 2024 年 5 月以來，軟銀一直與DLC技術開發和業務部署的全球領導者 ZutaCore 合作，開發針對 AI 數據中心低功耗優化的解決方案。

軟銀、ZutaCore 和鴻海將繼續努力，使用 NVIDIA 加速計算在 AI 資料中心實現更高的效率和更低的功耗，並合作開發使用兩相 DLC 技術優化的機架整合解決方案，以便在全球市場實際使用和部署。

AI NVIDIA 軟銀

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