鴻海攜手日本軟體銀行 打造液冷 AI 伺服器機架解決方案

鴻海（2317）、日本軟銀股份有限公司、ZutaCore 於28日宣布，使用輝達（NVIDIA）加速計算的 AI 伺服器中，實施了 ZutaCore 的兩相液體直接冷卻（ DLC）技術，這是 ZutaCore 的兩相 DLC 技術，全球首個使用 NVIDIA H200 GPU。

此外，軟銀還設計並開發了一種機架解決方案，將伺服器的每個元件（包括採用兩相 DLC 技術的冷卻設備）集成在機架規模上，並於 2025 年 2 月在其數據中心進行了運營演示和性能評估。演示結果表明，該解決方案通過了 NVIDIA 的溫度測試，證實了該機架整合解決方案的相容性、穩定性和可靠性。

隨著 AI 的普及和採用，預計對 AI 伺服器和其他計算資源的需求將顯著增加，從而進一步增加數據中心的功耗。與此同時，從減少二氧化碳（CO2）排放的角度降低功耗，已成為全球緊迫的問題，要求數據中心提高效率、減少功耗並引入創新的散熱解決方案。自 2024 年 5 月以來，軟銀一直與DLC技術開發和業務部署的全球領導者 ZutaCore 合作，開發針對 AI 數據中心低功耗優化的解決方案。

軟銀、ZutaCore 和鴻海將繼續努力，使用 NVIDIA 加速計算在 AI 資料中心實現更高的效率和更低的功耗，並合作開發使用兩相 DLC 技術優化的機架整合解決方案，以便在全球市場實際使用和部署。