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緯創全球大擴廠！為滿足新產線人力 連開8場校徵急搶才

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影

代工大廠緯創（3231）在擺脫缺料及疫情等陰霾後，受惠AI巨浪的激勵，營收表現持續登高，內部也持續看好成長主力「AI伺服器」有機會三位數成長。面對源源不斷的伺服器訂單，緯創也接連啟動多項擴產計劃，目前包括湖口、竹北、墨西哥等已陸續有新產能開出。而團隊為支應新廠的人力需求，也正式宣布「一年一度的春季校園徵才」將自3月8日開跑，首場將從台大登場，依序走進8間知名大學校園，大搶AI、及高科技新人才。

緯創此次將連續參與包括「台大、中正、陽明交大、成大、清大、北科、中央、台科」等8間大專院校的校園徵才博覽會，並熱烈招募包括「未來之星暑期實習計畫」及「硬體／機構／軟體／製造／商管」等各類職缺，而緯創團隊也特別宣布，有興趣的應屆畢業同學，可以提前上網填寫自己的履歷，只要在每場活動的前三天，提前完成履歷填寫就可以獲得「更快速與主管一對一面談」的機會，以及一份「AI神祕小驚喜」，熱烈邀請大家「來緯創、創未來」，讓團隊帶你進入科技產業的最前線。

事實上，緯創集團先前已砸重金在竹北地區，最新打造的「AI智慧園區」暨全球營運總部，則預計在今年首季完工。而近日又將隔壁聯發紡織的竹北廠承租下來，團隊也透露，竹北新總部才剛要完工、產能就滿載了，因此才會在隔壁租下聯發紡織的竹北廠，對此，也等於緯創將在新竹地區開出大量的AI高科技職缺，而外界也看好緯創在產能開出後、再受到「AI伺服器出貨勁揚、新竹新廠落成、電動車商機」等三大利多的大力加持，今年整體業務表現有望持續向上。

對此，緯創總經理林建勳則坦言，團隊一直致力於在多個領域建立強大的全球專利組合，包括人工智慧、5G以及伺服器等，藉由全面且具有競爭力的專利組合，保護我們開發的所有技術、設計和發明，並維護客戶及供應商的權益，緯創專利的整體品質和價值亦逐年提升。而法人也看好緯創在擺脫去年的缺料、疫情等陰霾，今年受惠AI巨浪激勵，帶動營收表現大幅成長，因此看好今年走勢續揚，全年營運將大幅成長。

緯創。記者吳康瑋／攝影
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AI 伺服器 緯創

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