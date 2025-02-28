英業達辦50周年供應商大會秀最強 AI 新品 3亮點一次看

代工大廠英業達（2356）27日邀集全球各廠區的夥伴代表，在南港展覽館盛大召開「廠商聯誼會暨50周年供應商大會」，並由集團創辦人會長葉國一、董事長葉力誠率隊主持，而團隊也帶著旗下「智慧醫療、AI伺服器、車用電子」三大產品線的新品實際展出，而其中也涵蓋「HPe DL380a G11」、「CXL box」、「8S system」在內的多款AI伺服器機櫃新產品，而其中又以一款號稱擁有最強冷卻效能的「浸沒式液態冷卻技術（Immersion Cooling）」最吸睛，引發市場關注。

英業達成立於1975年，並於今（2025）年歡慶成立以來的第50周年，團隊目前在亞洲、北美及歐洲皆設有營運據點，專注於筆記型電腦、消費性電子與伺服器產品的研發和製造，近年也持續朝車用電子、5G、AI等高科技產品領域邁進。並且團隊布局領域廣泛，從軟體到硬體、從台灣到全球，致力於提供全方位的產品設計及解決方案服務，展望未來，蔡枝安指出，團隊樂觀看待2025年各個產線的發展。

而英業達身為三大OFM廠之一，在市場上有「伺服器主機板一哥」的美譽，同時也是亞馬遜AWS的AI伺服器主機板供應商，主供NVIDIA A100 GPU等機款，而英業達桃園廠作為旗下最大的伺服器製造基地，產能也是領先全球，不過隨著未來市場需求的持續擴大，內部也不停在各地廠區進行擴產。而團隊近年也憑藉自行研發的全鋁冷板式液冷模組，成功進入液冷散熱方案市場。不僅提供一體式冷卻方案，還從一般水冷升級到浸沒式冷卻系統，冷卻效能獲得客戶好評。隨著市場需求增長，英業達將持續擴大海外產能布建。

據悉，英業達Rhyperior為一款GPGPU產品，搭載了8塊 NVIDIA A100 80GB GPU，提供640G顯存，並且採用了NVIDIA NVSwitch來維持卡與卡之間的高性能通信，保證機內帶寬能做到134GB每秒，此外通過英業達設計的 PCIe 配電盤能支持更多 PCIe 設備，為了滿足GPGPU高效運作的散熱效果，Rhyperior除了提供風冷、風冷加液冷兩種散熱選擇方案，更新增英業達最新研發的全鋁冷板式液冷模組。

而這款「全鋁冷板式液冷模組」採用的材料成本相比銅冷板可以降低約1/3，提供了8張GPU加6個NVSwitch的一體化的open loop全水冷散熱解決方案來提高散熱效果，採用冷板式液冷可以高溫進水，外部換熱無需制冷機組，全年自然散熱，與傳統風冷方案相比能降低風扇功耗達50%。至於「K885G6」則以2U的有限空間搭配最大4顆雙寬 GPU，支持多達24個DDR5內存插槽以及8個PCIe 5.0插槽，內存速率高達4800MT/s，並且可依據客戶需求支持多種存儲硬盤靈活組合以及風冷、液冷等散熱方案，提供快速、穩定、靈活的高效計算性能來滿足業界對於AI服務器的需求。

事實上，英業達也已憑藉著過人的實力，取得來自輝達（NVIDIA）AI伺服器相關的液冷專案大單。對此，英業達指出，憑藉自行研發的全鋁冷板式液冷模組，成功搶進液冷散熱方案市場，並從一般水冷升級邁向浸沒式冷卻系統，不僅能提供一體式冷卻方案，其冷卻效能表現也獲得客戶好評。