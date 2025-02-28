台積赴美投資 經長：不干預也不放寬

在美國總統川普施壓下，台積電可能擴大赴美投資，經濟部長郭智輝昨天表示，台積電赴美投資政府不會干預，但企業赴海外投資須通過經濟部投審會審查，投審會不會因為對象特殊就放寬規定，且台灣的半導體產業無人能撼動，政府也會和供應鏈廠商討論，爭取將研發中心放在台灣。

經濟部官員指出，經濟部投審會對半導體N-1（先進製程留台，必須落後一個世代製程才能放行海外投資）的審查，原則是指針對赴中國大陸投資，至於其他海外投資地區並無N-1限制。台積電若向投審會申請赴美投資先進製程，投審會會依據保護國家安全、維持國內技術領先等面向進行審查。

官員說，二奈米赴美之前就曾經審查過，且現在的製程已不是用N+1、N-1來看，以前是因為製程每兩年會變化一次，但現在已非如此，「現在比較是用時間來看」，因為台灣的供應鏈很好，一定要在台灣做得夠久、夠成熟、良率夠高，出國投資設廠才會成功，「美方也可以理解」。

郭智輝昨與媒體茶敘表示，經濟部今年政策重點包含強化台灣優勢產業與國際鏈結，推動全球半導體民主供應鏈倡議，近期市場熱議台積電會不會變成美積電、歐積電、日積電，但他認為「什麼『電』都一樣」，只要供應鏈都掌握在台灣企業手上，無論在世界任何角落，大家都必須和台灣供應鏈購買最好的產品。

他說，台灣在ＩＣ設計是全球第二，晶圓代工封測是全球領先，全球市占率百分之六十六，帶動國際供應鏈來台；在ＡＩ伺服器方面，台灣代工生產百分之九十全球出貨量。此外，目前全球前六大半導體設備廠都在國外，台灣也與這六大半導體設備廠緊密合作，加上台積電九千名研發工程師，持續研發讓其生產技術不斷提升，雖然競爭對手和台積電採用同樣設備，但台積電的良率就是比競爭者好。

郭智輝表示，他在半導體界從業近四十五年，「台灣半導體產業是沒人能撼動其基礎的」；他說，基於企業競爭而要赴海外生產，那是企業自行做決定，政府不會干預，但須經過政府許可。政府也會和供應鏈廠商討論，爭取廠商能將研發中心放在台灣。