韓媒報導 台積評估投資韓AI新創
韓聯社引述業界人士報導，台積電（2330）子公司TSMC Global正在評估策略性投資南韓AI晶片新創公司FuriosaAI，本月稍早已傳出Meta正洽談併購FuriosaAI的消息，引發南韓業界對三方合作的猜測；不過據了解，並無此事。
台積電子公司投資AI與相關動態都會公告，比如較大的投資包括2023年底曾公告於不超過1億美元額度認購矽智財龍頭Arm（安謀）普通股，2024年公告處分Arm持股85萬股，處分利益逾18億元，主要是回收成本。
韓聯社報導指出，TSMC Global去年第4季起便開始評估這項投資計畫的可行性。FuriosaA對此表示，目前尚未確定包括投資規模在內的具體細節。
另外，富比世（Forbes）12日報導，Meta正洽談併購FuriosaAI。交易可能最快在本月內完成。
韓聯社指出，FuriosaAI是一家專注於資料中心伺服器AI推論晶片研發的新創公司。該公司開發相較於輝達（NVIDIA）AI晶片更具成本效益的神經網路處理單元（NPU）「Warboy」與「Renegade」，Renegade是頭一款搭載SK海力士高頻寬記憶體HBM 3的AI晶片，採用台積電5奈米製程技術；第一代Warboy則使用三星14奈米製程。
根據韓聯社的說法，Renegade的效能據稱可媲美輝達H100後續推出的高階推論AI晶片L40S，但在功耗表現更具優勢。
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