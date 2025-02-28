台積電赴美投資 經長：爭取研發中心留台灣

美國總統川普強力推動晶片產業重回美國，經濟部長郭智輝昨（27）日表示，台積電（2330）赴美投資，政府不會干預，但要經投審會同意才能出去，經濟部不會因對象特殊放寬規定。他強調，台灣半導體產業沒有任何人可撼動，政府也會和供應鏈廠商討論，爭取將研發中心放在台灣。

經濟部官員解釋，經濟部投審會對半導體N-1（先進製程留台，必須落後一個世代製程才能放行海外投資）的審查原則是針對赴中國大陸投資，至於其他海外投資地區並無N-1限制。不過投審會還是會看先進技術在台灣量產時間。以台積電2奈米赴美國投資為例，事實上已先協商好了。

郭智輝昨日與媒體餐敘時表示，今年政策重點之一包含強化台灣優勢產業與國際鏈結，推動全球半導體民主供應鏈倡議，近期市場熱議「台積電會不會變成美積電、歐積電」，但他認為「不管怎麼變，什麼『電』都一樣」，只要供應鏈掌握在台灣企業手上，無論在世界任何角落，大家都必須向台灣供應鏈購買最好的產品。

郭智輝表示，他從業半導體界近45年，他熱愛這個產業，「台積電這麼強大的能力，是不用擔心的」，「台灣半導體產業是沒人能撼動其基礎的」，他向全民喊話，「政府會全力支持我們的護國神山」，但基於企業競爭要赴海外生產，那是企業自行決定，政府不會干預，但須經過政府許可才能出去。政府也會和供應鏈廠商討論，爭取廠商能將研發中心放在台灣。

至於川普2.0關稅政策，經濟部有何對策？郭智輝強調，經濟部職責是收集資訊提供給談判單位，由經貿談判辦公室和川普政府對口談判，為國內產業爭取好的條件。

郭智輝表示，半導體先進技術方面，台灣領先很多，企業競爭力不是來自政府，民主國家不會利用國家影響企業活動，只有極權國家才會這樣，這也是為何要倡議突破極權國家限制，推動民主供應鏈。