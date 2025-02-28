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前英特爾董事投書財星雜誌：施壓台積救英特爾 非良策

經濟日報／ 編譯季晶晶陳苓／綜合外電
美國多位前英特爾董事撰文指出，由川普施壓台積電接手英特爾晶圓廠，並非良策。路透
美國多位前英特爾董事撰文指出，由川普施壓台積電接手英特爾晶圓廠，並非良策。路透

美國多位前英特爾董事撰文指出，由川普施壓台積電（2330）接手英特爾晶圓廠，並非良策，有如把全球先進製程交由台積電一手包辦，缺乏競爭，不利美國IC設計業，會影響晶圓代工的創新與價格競爭。

曾擔任過英特爾董事的哈佛商學院教授尤菲（David Yoffie）、前聯邦通訊委員會主席亨特（Reed Hundt）等人，在財星雜誌（Fortune）聯名撰文指出，大概唯有美國政府以國防施壓，台積電才會接下這個燙手山芋，但該公司尖端研究無疑仍會留在台灣，由於研究與製造關係密切，台積電先進製程會因此續留台灣。

英特爾前董事對台積接手美晶圓廠看法
英特爾前董事對台積接手美晶圓廠看法

假以時日，台積電可能會解僱英特爾研究和製造部門多數員工，並關閉英特爾晶圓廠。

這種結果顯然不符美國最佳利益。首先，領先全球的西方晶圓廠，研究部門須設在美國或西方國家，而非台灣。其次，由台積電壟斷全球先進晶片製程，未來會對美國IC設計巨擘造成劇烈衝擊。

這些IC設計公司現在下單給台積電，但最終會需要美國晶圓代工廠參與競爭，確保過去40年創新競賽持續下去、價格也更具競爭力。

台灣是地緣政治風險區，把全球運算和通訊產業命運交給此地，有違常理。這對川普當局來說，也許是短期解方，卻會讓美國和西方世界背負不合理風險。

英特爾曾居領導地位，以該公司工廠打造的美國晶圓廠，未來也許有望領先。將先進製程拱手讓給台積電，不符美國晶片業或美國利益。

撰文者認為，正確做法是讓英特爾一分為二，美國政府應要求英特爾董事會分拆晶片製造業務，且該部門只能賣給美國或西方的私人投資集團。

相關接管條件有二，一是美國政府須出資約100億美元，形式為無投票權股票，讓納稅人能分享成功果實。二是英特爾IC設計部門等美國半導體巨擘，須保證下單。

IC設計大廠都需要替代供應來源，用英特爾資產發展出的美國晶圓代工廠是最佳選項。這兩大條件必須到位，才能確保晶片廠有足夠獲利，來吸引投資人。

台積電 晶圓廠 美國

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