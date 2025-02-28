輝達發布財報優於預期 黃仁勳：對AI需求感到興奮
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳26日財報會議上高喊：「AI產業正以光速發展」，下一代AI需要的算力將是舊模型的100倍，對需求感到興奮，看好未來AI算力需求可能是目前的數百萬倍。
黃仁勳並透露，Blackwell系列晶片供應鏈問題已完全解決。即便黃仁勳大力唱多AI後市，輝達上季財報也優於市場預期，惟毛利率有下滑壓力，導致輝達股價盤後由紅翻黑，台灣AI股周四也全面走跌，鴻海（2317）、廣達、緯創等指標股跌幅都超過2%。
黃仁勳強調，Blackwell需求非常強勁，因為AI新的推理方式逐步思考「如何以最佳方式回答」問題，將會需要更多運算能力，對AI推理帶來的潛在需求感到興奮，這類運算需求將遠超越目前的大語言模型。這是促成購買激增的原因，下一代AI需要的運算能力將是舊模型的100倍。
黃仁勳認為，AI產業正以光速發展，代理AI（Agentic AI）及機器人將成下一波產業革命核心。
他指出，Blackwell架構作為輝達絕對成長主力，同時也看好Blackwell超級電腦有望於首季創造出數十億美元銷售，對AI需求持續樂觀。
DeepSeek橫空出世後，市場擔憂未來有望用更低的基礎設施成本，獲得更高效的AI，不利輝達後市。黃仁勳予以反駁，強調DeepSeek普及了需要更多晶片的推理模型。他盛讚：「DeepSeek太棒了」。
談到美國管制AI晶片出口，導致輝達大陸業務受限，黃仁勳說，輝達大陸市場營收占比銳減約一半，當地市場還存在其他競爭壓力，包括來自華為的競爭。但開發人員可能設法透過軟體，不管是超級電腦、PC、手機或遊戲機，去尋找規避出口管制的方法。
他說，「最終，軟體會找到辦法，你最終會讓那個軟體在你想要的系統上運行，那你就會創造出很棒的軟體」。輝達在美銷售的GB200，生成AI內容速度比在出口管制下銷往大陸的晶片快60倍。
黃仁勳透露，Blackwell系列晶片供應鏈問題已完全解決，供應問題不曾妨礙下一次訓練和後續產品研發。Blackwell Ultra則計劃於2025下半年推出，正與客戶和供應鏈緊密合作。
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