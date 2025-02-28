鴻海智慧城方案 輸出海外

鴻海（2317）昨（27）日宣布與墨西哥Sonora州政府簽署涵蓋智慧城市合作備忘錄，將高雄智慧城市解決方案「整城輸出」至墨西哥，結合集團獨創「建構營運本地化（BOL）」商業模式，與Sonora州共同推進智慧城市解決方案及相關產業的發展。

供應鏈人士表示，鴻海董事長劉揚偉推動的三大智慧平台，即智慧製造、智慧電動車，以及智慧城市，這次是首次對外輸出，變成可盈利的新商業模式。同時，智慧城市的後台需要資料中心，未來可能需要電動車，也有利帶動硬體需求，這為鴻海集團的軟硬整合新模式，打下了漂亮的一仗。

依據雙方所簽署的合作備忘錄內容，鴻海將與Sonora州共同在當地推動智慧城市解決方案，會先以交通、治安以及港灣作為基礎推進，提供給當地民眾、企業、政府更優質的數位體驗與治理。

Sonora州長Alfonso Durazo Montaño表示，該州已經準備好成為墨西哥電動交通革命的中心，並在人工智慧造福日常生活的應用上處於領先地位。與鴻海的合作備忘錄，不僅繼續將該州定位於研究、創新和技術發展的最前沿，同時也將為墨西哥家庭構建繁榮與健康的未來做出貢獻。他表示:「根據總統克勞迪婭·謝恩鮑姆推動的「奧利尼亞計畫」（Proyecto Olinia），我們邀請鴻海探索在電動汽車、電池與電動巴士領域的合作可能性。」

劉揚偉表示，數位化以及AI賦能的智慧化系統，是各個城市冀望提升城市治理的重要做法，並藉此提供給企業以及民眾更多的智慧服務。