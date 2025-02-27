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AI發威 相關職缺數逾兩萬

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
由於AI商機大爆發，供應鏈人力需求擴增。路透
由於AI商機大爆發，供應鏈人力需求擴增。路透

主計總處昨（27）日表示，由於AI商機大爆發，供應鏈人力需求擴增，去年第4季製造業職缺率3.04%，創兩年多來新高；半導體相關的電子零組件製造業職缺數突破2萬大關。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，去年第4季電子零組件業職缺率3.12%，電腦電子產品業（資通產品）及光學製品製造業的職缺率也升至4.42%，兩者都創2022年8月以來最高，也就是兩年多來最高，主因受惠於AI及高效能運算需求熱絡，這也使製造業職缺率升至3.04％，同創兩年多來最高。

反觀不動產業，由於央行去年祭出選擇性信用管制等一波波打炒房措施，使房市降溫，去年第4季不動產業人力需求減少，職缺率降至2.69%，為近18年最低。

至於餐飲業、住宿業人力需求仍高，職缺率分別達到3.52%、5.65%。譚文玲表示，整體觀察工業及服務業廠商職缺概況，去年第4季職缺數24.7萬人，職缺率2.82%，兩者皆呈現略減。

製造業 電子零組件

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